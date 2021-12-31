元旦連假首日南下墾丁路段現車潮。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

元旦連假首日南下墾丁路段現車潮。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

元旦3天連假開跑，全台各地出現出遊朝，當中南下墾丁路段也現車潮，據統計，從31日零時至上午9時，計有1萬400台車輛湧入枋寮水底寮，枋寮警分局於9時22分因應南下車流增加，實施調撥車道，目前車多順暢，時速約有50至60公里。

枋寮警分局指出，從31日零時至上午9時，計有1萬400台車輛湧入枋寮水底寮，當中以8時至9時的車流量最多有2665輛，為此，9時22分因南下車流增加，開始實施調撥車道措施，調撥台1線436.5-445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用，預估中午過後會有另一波車流湧現。