沙拉油灑滿地，東港警火速清除路面油漬。(警方提供)

沙拉油灑滿地，東港警火速清除路面油漬。(警方提供)

東港警方日前執行巡邏勤務時，行經新園鄉進德大橋與光復路口停等紅燈，眼前一台載運沙拉油桶的大貨車因未捆綁好，導致轉彎時將近20桶沙拉油傾倒路面，導致路面滿是油漬，擔心路過民眾恐有危險，員警即刻下車管制並清除路，獲民眾不斷讚賞。

警方表示，當時道路上滿地油漬，因沙拉油可能導致車輛行駛時打滑、進而發生行車意外，且該地段又是交通要道車輛往來頻繁，為避免對往來車輛發生重大危害，2名員警立即將巡邏車停於現場後方並擺放交通錐警戒。

派出所所長黃奕鳴得知後，立即商請民間友人送數包木屑先做現場初步清潔，附近店家見警方清掃路面，也挽起袖子一同加入清掃行列，駕駛人經過時發現警方在清掃路面油漬維護民眾行車安全，皆豎起大拇指感謝警方作為，也一併通知清潔隊進行馬路清理作業。

東港警分局表示，民眾駕駛車輛載貨時務必綑綁及固定好，若行車時所載運貨物滲漏、飛散、脫落、掉落，將依道路交通管理處罰條例第30條1項2款處以新臺幣3000元至18000千元罰鍰，民眾發現道路有障礙物或有其他狀況導致交通不順暢時，可以立即撥打110，警方將視狀況前往處置並聯繫相關單位協助處理。