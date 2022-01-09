國內疫情不斷升溫，蔡英文總統今天表示，指揮中心已宣布，全國疫情警戒標準維持第二級到1月24日。政府將全力防堵疫情。農曆新年即將到來，我們要沉著面對疫情，她也再次呼籲民眾，盡快接種第三劑。「我們共同努力增強防護力，一起過個好年」。

蔡英文在臉書表示，針對這一波本土疫情，指揮中心已經擴大篩檢將近兩萬人次。今天本土個案雖新增11例，但經過疫調，有10例也找到與先前確診案例的關聯性。我們透過持續擴大匡列隔離與篩檢，將全力防堵疫情。

她說，今天指揮中心也宣布，全國疫情警戒標準維持第二級到1月24日，並且調整多項防疫措施，戴口罩規定也加嚴，包括室內外運動、唱歌、拍照等等，都需要恢復戴口罩，請大家共同遵守防疫指引。

農曆新年即將到來，大家都很關心疫情狀況，蔡英文強調，我們要沉著面對疫情，也要提升免疫防護力。目前台灣疫苗覆蓋率，第一劑已經達到八成，第二劑突破七成。

她也再次呼籲，滿18歲且完整接種兩劑疫苗滿12週的民眾，盡快接種第三劑。「我們共同努力增強防護力，一起過個好年」。