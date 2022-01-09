南投的旅遊業者真的笑不出來，以為跨過2022年後將迎來全新的局面，沒想到好不容易才趨緩的疫情，如今又爆發桃機群聚感染。(本報資料照)

清境觀光發展協會總幹事林宏哲表示，目前尚未有明顯退房潮，目前清境將近百家的旅宿業者都完成照冊，盡快來施打第三劑疫苗。(本報資料照)

桃園機場群聚感染持續擴大，國內一口氣新增60確診病例，南投縣號稱國內觀光首都，像是合歡山、日月潭、九族、溪頭等景點，每到假日都吸引上萬遊客到訪，是否再度衝擊旅遊業，清境觀光發展協會總幹事林宏哲表示，目前尚未有明顯退房潮，清境近百家的旅宿業者都完成造冊，希望盡快來施打第三劑疫苗，保護遊客也保護自己。

南投的旅遊業者真的笑不出來，以為跨過2022年後將迎來全新的局面，沒想到好不容易才趨緩的疫情，如今又爆發桃機群聚感染，有旅宿業者表示，目前雖然還沒有明顯影響，但若接連幾天確診數持續升高，防疫規範恐怕再度升級，屆時大家期盼的春節連假，恐怕都要泡湯了，感覺這個年難過了。

林宏哲表示，清境農場目前人潮還維持過去水準，但這兩天疫情持續爆發，當地業者人心惶惶，擔心害怕是一定的，但也僅能嚴正以待，一起面對，這２天清境百家的旅宿業者、員工等都已經完成造冊，等待第三劑疫苗注射，除了疫苗之外也會加強飯店及景點的消毒防護，確保防疫做到滴水不漏。

南投縣衛生局則表示，一切靜待中央指示，衛生局會全力來配合相關防疫作為，目前能做的就是建議所有18歲以上的民眾，都應該接種第三劑新冠肺炎疫苗，目前已經將門檻間隔縮短至12周，但2劑接種AZ疫苗的民眾，第3劑則不建議再打AZ。

衛生局說，目前縣內符合接種第三劑資格的民眾有將近14萬人，將會盡快配合中央來完成接種，安排民眾接種1劑疫苗追加劑，提升南投縣整體保護力。