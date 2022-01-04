王女感謝大里分駐所員警，號召民眾幫忙將陷在田埂的車輪推回路面，向員警握手道謝。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中大里1位王姓女子倒車時，不慎右前車輪倒入田裡，進退不得，鄉間小路因而塞車，台中市霧峰分局大里分駐所員警到場，立即號召附近居民，大家眾志成城、合力將該車前輪抬離田埂，順利解困恢復通行，王女也感激得握手向員警致謝。

年約23歲的王女日前開著1輛銀色小汽車，前往中市大里區拜訪客戶，導航將她帶往大里路433巷捷徑，由於該路段較為狹小，路旁有房舍也有稻田，第一次駕駛該路段的王女，顯得戰戰兢兢，正好有輛小貨車，迎面駛來，王女於是倒車禮讓小貨車，不料倒車過程，突然「碰」的一聲，右前輪掉入與道路有落差的田埂中，嚇得王女驚叫起來，車輛也進退不得。

王女驚嚇之餘，也立即電話聯絡其保險公司商請拖吊車前來拖吊救援，但在拖吊車來之前，後車也無法通過，一度造成塞車，紛紛倒車另尋它路，這時正在附近路口執行強化交通事故防制專案巡邏勤務的大里分駐所員警，發現車流有異，加上民眾提示，循線尋得王女座車。

員警發現陷落田埂事故，已造成交通阻塞，當下立即號召附近居民及路過駕駛，一呼百應之下，也有7、8個男性民眾來幫忙，大家同心協力大喊1、2、3用力之下，終於將王女座車右前輪抬高，推回到路上順利解危，王女非常感謝警方果斷號召民眾協助抬車，即時幫助脫困並恢復交通順暢，在開車離開前，還握住警方的手深表謝意。

霧峰分局長李建興表示，員警積極為民服務之精神，深獲民眾高度的肯定及讚許，具體表現了警察「人民保母」之溫馨助人正面形象。受助民眾對於警察除維護治安及交通工作外，還能發揮服務熱忱，發揮人飢己飢、人溺己溺之精神，亦表達感謝之意並讚揚警察真正是人民的保母。