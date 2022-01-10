萬華計程車暴衝側躺路中 驚悚事故照曝光 司機疑酒駕送醫 16:352022/01/10 中時新聞網 宋原彰 、 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市萬華區西園路口和艋舺大道今（10）下午發生1輛計程車因不明原因失控暴衝，先是撞擊1輛黑車的左後方後再一路衝向中央分隔島後翻覆在路中。（記者張達智拍攝、翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市萬華區西園路口和艋舺大道今（10）下午發生1輛計程車因不明原因失控暴衝，先是撞擊1輛黑車的左後方後再一路衝向中央分隔島後翻覆在路中。（記者張達智拍攝） 台北市萬華區西園路口和艋舺大道今（10）下午發生1輛計程車因不明原因失控暴衝，先是撞擊1輛黑車的左後方後再一路衝向中央分隔島後翻覆在路中。（記者張達智拍攝） 台北市萬華區西園路口和艋舺大道今（10）下午發生1輛計程車因不明原因失控暴衝，先是撞擊1輛黑車的左後方後再一路衝向中央分隔島後翻覆在路中。（記者張達智拍攝、民眾提供） 台北市萬華區西園路口和艋舺大道今（10）下午發生1輛計程車因不明原因失控暴衝，先是撞擊1輛黑車的左後方後再一路衝向中央分隔島後翻覆在路中。（民眾提供） 台北市萬華區西園路口和艋舺大道今（10）下午發生1輛計程車因不明原因失控暴衝，先是撞擊1輛黑車的左後方後再一路衝向中央分隔島後翻覆在路中，目前警消已赴現場調查車禍原因，被撞黑車車主表示小黃司機有酒味，該路口車流壅塞中。 萬華計程車暴衝側躺路中 挨撞黑車駕駛曝：小黃司機有酒味 ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障 酒駕猛撞中投公路護欄 車頭遭「切西瓜」氣囊炸開駕駛慘死 驚悚畫面曝！轎車遇紅燈煞不住 3機車剛起步遭撞飛 #暴衝 #路中 #黑車 #小黃司機 #酒味 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小黃司機染疫 醫曝搭Uber、計程車這習慣動作最危險 18:522022/01/04 生活 新北台64線轎車路中冒烈火 車身現恐怖焦黑一度釀回堵 15:262021/12/30 社會 新北男駕駛精神不濟釀禍 幼兒園前失控暴衝撞傷5騎士 19:182022/01/04 社會 台中醉客逆向衝撞兩店面 麵店老闆慘遭夾在隔間牆 17:562021/12/19 社會 轎車擦撞腳踏車老翁 新店8旬翁送醫急救不治 22:262022/01/09 社會 火爆場面曝光！醉男搭小黃狂吐清潔費喬不攏 司機、乘客街頭開打 13:422022/01/09 社會 70歲翁開車撞死賣菜嬤 全因後座2歲嬰 恐怖撞擊瞬間曝光 21:432021/12/28 社會 抓酒駕連續破功 高雄無照機車男沿路蛇行 辯「檳榔害的」 13:272021/12/30 社會 踩煞車錯踩油門暴衝 高雄白賓士逆向撞毀2汽車3機車 12:122021/12/05 社會 「超胸」美魔女未戴口罩遭警攔 臉紅遭酒測嬌喊「沒那麼嚴重」 09:542022/01/08 社會 新北70多歲嬤開車突暴衝 車頭撞爛「頭全血」急送醫 12:432022/01/05 社會 社會熱門新聞 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 太噁！人妻餐廳吃萬元帝王蟹險崩潰 6千網友也嚇傻：頭皮發麻 - 社會 不滿鄰居女友叫床太大聲 嗆她「太騷」被訴 - 社會 海軍「大台艦」不明原因起火冒濃煙 軍方緊急撲滅 - 社會 國3半聯結車輪胎噴飛砸中對向小客車 50歲女乘客當場死亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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