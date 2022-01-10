台北市萬華區西園路口和艋舺大道今（10）下午發生1輛計程車因不明原因失控暴衝，先是撞擊1輛黑車的左後方後再一路衝向中央分隔島後翻覆在路中。（記者張達智拍攝）

台北市萬華區西園路口和艋舺大道今（10）下午發生1輛計程車因不明原因失控暴衝，先是撞擊1輛黑車的左後方後再一路衝向中央分隔島後翻覆在路中。（記者張達智拍攝）

台北市萬華區西園路口和艋舺大道今（10）下午發生1輛計程車因不明原因失控暴衝，先是撞擊1輛黑車的左後方後再一路衝向中央分隔島後翻覆在路中。（記者張達智拍攝、民眾提供）

台北市萬華區西園路口和艋舺大道今（10）下午發生1輛計程車因不明原因失控暴衝，先是撞擊1輛黑車的左後方後再一路衝向中央分隔島後翻覆在路中。（民眾提供）

台北市萬華區西園路口和艋舺大道今（10）下午發生1輛計程車因不明原因失控暴衝，先是撞擊1輛黑車的左後方後再一路衝向中央分隔島後翻覆在路中，目前警消已赴現場調查車禍原因，被撞黑車車主表示小黃司機有酒味，該路口車流壅塞中。

萬華計程車暴衝側躺路中 挨撞黑車駕駛曝：小黃司機有酒味

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