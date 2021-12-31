疑未注意後方來車肇禍 新北自小客翻覆1人輕傷 10:552021/12/31 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 50歲黃姓男子30日下午6時許，駕駛營業自小客車載客行經新北市五股區新五路二段，從外側車道進入內側車道時，疑因未注意後方來車，造成40歲林姓男子駕駛的汽車從後方追撞。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 50歲黃姓男子30日下午6時許，駕駛營業自小客車載客行經新北市五股區新五路二段，從外側車道進入內側車道時，疑因未注意後方來車，造成40歲林姓男子駕駛的汽車從後方追撞。（翻攝畫面） 50歲黃姓男子30日下午6時許，駕駛營業自小客車載客行經新北市五股區新五路二段，從外側車道進入內側車道時，疑因未注意後方來車，造成40歲林姓男子駕駛的汽車從後方追撞。（翻攝畫面） 50歲黃姓男子30日下午6時許，駕駛營業自小客車載客行經新北市五股區新五路二段，從外側車道進入內側車道時，疑因未注意後方來車，造成40歲林姓男子駕駛的汽車從後方追撞。（翻攝畫面） 疑未注意後方來車肇禍 新北自小客翻覆1人輕傷 訂閱影音： 中時新聞網 50歲黃姓男子30日下午6時許，駕駛營業自小客車載客行經新北市五股區新五路二段，從外側車道進入內側車道時，疑因未注意後方來車，造成40歲林姓男子駕駛的汽車從後方追撞，林男的車輛當場翻覆、四輪朝天，所幸黃、林兩名駕駛並無受傷，但營業自小客車上的陳姓女乘客頸部不適，送醫後無礙，詳細車禍原因待進一步釐清。 男子駕車就醫途中無力呼吸 員警開道還幫代駕趕醫院 未注意車前狀況 國1大貨車追撞8部小型車釀4傷 #後方 #駕駛 #翻覆 #未注意 #來車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公車剛出站即遭撞 騎士連人帶車卡車底命危 23:062021/12/26 社會 板橋環河西路砂石車疑過彎重心不穩翻覆 泥沙占據2線道 15:282021/12/29 社會 瑞芳台2線砂石車對撞水泥車 駕駛雙亡 09:082021/12/31 社會 金門汽、機車暗夜相撞 女騎士頭部重創送醫 08:502021/12/30 社會 陳其邁座車違規臨停 駕駛依法繳納罰款 22:172021/12/27 社會 台9線南興路段死亡車禍 39歲女自撞護欄「車頭變形全毀」送醫不治 11:162021/12/28 社會 凌晨國一南下嘉義段大貨車追撞車禍 遭撞駕駛命危 10:132021/12/31 社會 台東長濱自小客撞電桿夫妻昏迷 警查出丈夫恐怖殺機 12:022021/12/29 社會 吉利極氪攜手Google旗下Waymo 擬製無人駕駛電動車 11:292021/12/29 財經 新北2婦為超商禮券南下桃園打疫苗 忘記車停哪警方協助尋回 16:292021/12/30 社會 保時捷撞爛成這樣還能繼續開！警看傻：我真的嚇到了 00:032021/12/29 國際 社會熱門新聞 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 狠心殺父碩士女正面照曝光 狂曬外國出遊照喊「以為到西門町」 - 社會 太可怕！碩士女殺父棄屍後偷鑰匙回家 母懷疑她想「殺全家」 - 社會 瑞芳台2線砂石車對撞水泥車 駕駛雙亡 - 社會 喪妻太苦 男灌威士忌上路又撞死老婦 天天跪靈堂獲緩刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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