50歲黃姓男子30日下午6時許，駕駛營業自小客車載客行經新北市五股區新五路二段，從外側車道進入內側車道時，疑因未注意後方來車，造成40歲林姓男子駕駛的汽車從後方追撞。（翻攝畫面）

50歲黃姓男子30日下午6時許，駕駛營業自小客車載客行經新北市五股區新五路二段，從外側車道進入內側車道時，疑因未注意後方來車，造成40歲林姓男子駕駛的汽車從後方追撞。（翻攝畫面）

50歲黃姓男子30日下午6時許，駕駛營業自小客車載客行經新北市五股區新五路二段，從外側車道進入內側車道時，疑因未注意後方來車，造成40歲林姓男子駕駛的汽車從後方追撞。（翻攝畫面）

疑未注意後方來車肇禍 新北自小客翻覆1人輕傷

50歲黃姓男子30日下午6時許，駕駛營業自小客車載客行經新北市五股區新五路二段，從外側車道進入內側車道時，疑因未注意後方來車，造成40歲林姓男子駕駛的汽車從後方追撞，林男的車輛當場翻覆、四輪朝天，所幸黃、林兩名駕駛並無受傷，但營業自小客車上的陳姓女乘客頸部不適，送醫後無礙，詳細車禍原因待進一步釐清。