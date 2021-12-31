50歲黃姓男子30日下午6時許，駕駛營業自小客車載客行經新北市五股區新五路二段，從外側車道進入內側車道時，疑因未注意後方來車，造成40歲林姓男子駕駛的汽車從後方追撞。（翻攝畫面）
50歲黃姓男子30日下午6時許，駕駛營業自小客車載客行經新北市五股區新五路二段，從外側車道進入內側車道時，疑因未注意後方來車，造成40歲林姓男子駕駛的汽車從後方追撞。（翻攝畫面）
50歲黃姓男子30日下午6時許，駕駛營業自小客車載客行經新北市五股區新五路二段，從外側車道進入內側車道時，疑因未注意後方來車，造成40歲林姓男子駕駛的汽車從後方追撞。（翻攝畫面）
50歲黃姓男子30日下午6時許，駕駛營業自小客車載客行經新北市五股區新五路二段，從外側車道進入內側車道時，疑因未注意後方來車，造成40歲林姓男子駕駛的汽車從後方追撞。（翻攝畫面）
50歲黃姓男子30日下午6時許，駕駛營業自小客車載客行經新北市五股區新五路二段，從外側車道進入內側車道時，疑因未注意後方來車，造成40歲林姓男子駕駛的汽車從後方追撞。（翻攝畫面）
50歲黃姓男子30日下午6時許，駕駛營業自小客車載客行經新北市五股區新五路二段，從外側車道進入內側車道時，疑因未注意後方來車，造成40歲林姓男子駕駛的汽車從後方追撞。（翻攝畫面）
疑未注意後方來車肇禍 新北自小客翻覆1人輕傷

50歲黃姓男子30日下午6時許，駕駛營業自小客車載客行經新北市五股區新五路二段，從外側車道進入內側車道時，疑因未注意後方來車，造成40歲林姓男子駕駛的汽車從後方追撞，林男的車輛當場翻覆、四輪朝天，所幸黃、林兩名駕駛並無受傷，但營業自小客車上的陳姓女乘客頸部不適，送醫後無礙，詳細車禍原因待進一步釐清。

男子駕車就醫途中無力呼吸 員警開道還幫代駕趕醫院
未注意車前狀況 國1大貨車追撞8部小型車釀4傷
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