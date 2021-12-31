《每日郵報》30日報導，俄國1名人稱「瘋狂天才」的學者有戀屍癖，且特別喜歡小女孩的屍體。10年前他挖開26座墳墓，將其中女童屍體帶回家陪睡，「受害者」3至12歲不等。讓人噁心的是，這名學者甚至將女童製成木乃伊，還為其精心打扮。最後，法官以精神疾病為由，強制勒令送醫；但最近他想搬到莫斯科與女友結婚，故請求假釋，卻遭法官拒絕。

現年55歲的歷史學者莫斯溫（Anatoly Moskvin）來自俄國下諾佛哥羅地區（Nizhny Novgorod），10年前因盜墓竊取26具3歲到12歲女孩的屍體而遭到逮捕。

不過，法官裁定其有精神疾病，並不適合一般的司法矯正，而將其送往精神病院。不過，近日他委由律師提出申請，強調自己經過9年的診療，已經可以回歸正常社會，只要定期回門診診療即可。甚至，他想搬到莫斯科與女友結婚。

為了證明自己已經回歸正常生活，他舉證自己懂得13種語言，已利用此一優勢找到一份語言老師的工作，未來還打算寫書並出版。

Anatoly Moskvin- The Russian “Doll Maker”; a thread pic.twitter.com/FOKcUGOdN3 — vlad (@tweetythread) October 31, 2018

他強調，自己在逮捕前沒交過女友，而且還是在室男；但在精神病院治療期間，自己已和1名語言學生建立友誼。雖然他想搬到莫斯科與對方共結連理，但在自己出院並轉回門診之前，這些都只是妄想。

時間拉回當年犯罪現場。當時，莫斯溫的父母度假回來，前往他住處卻赫然發現屋內居然有多具被打扮成洋娃娃的木乃伊，而讓犯行曝光。

在審理期間，檢察官指出，莫斯溫有收集女童屍體的癖好。他會將屍體製成木乃伊，在打扮成洋娃娃一樣，放在屋內各處。雖然家中只有26具屍體；但相信直到被抓之前，他已經挖開150座墳墓。

他表示，自己會迷戀屍體可追溯至孩童時期。當時，他參加喪禮，卻被1位成年人強迫親吻死去的11歲小女孩頭部，自此後他就對女孩童屍體有觸電般感覺。最後，法官裁定他罹患偏執型精神分裂症，並於2012年5月將其送往精神病院。

在遭到逮捕之前，莫斯溫是知名歷史學者，研究領域具焦在凱爾特人歷史，特別是凱爾特人的喪葬儀式。