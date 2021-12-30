據「每日北韓」日文版29日報導，由於國內化學肥料不足，導致農產品產量受波及。為確保糧食供應無虞，北韓於新年展開全國性「收集大便」新運動。甚至，就連北韓軍人也不例外；戰車部隊的每位新兵每天都被要求繳交10公斤的糞便，學兵天天被「業績」追著跑，甚至得偷居民大便上繳，而十分苦惱。

報導指出，2022年1月1日是國定假日，2日則是星期日，故從3日開始，北韓以全國為範圍，如火如荼地展開「糞便大作戰」運動。為彌補國內化學肥料的嚴重不足，平壤要求全國民眾大量收及糞便，甚至每個人都有應上繳的配額。

這導致北韓出現驚人的現象，包括人類糞便在市場奇貨可居，大量的糞便交易在市場出現。還有人與農場合作偽造「堆肥證書」，作為證明自己忠心交出大便的證明；甚至，北韓全境還出現糞便經紀人這種奇特的職業。

就連北韓人民軍的士兵，也不能倖免於難。戰車部隊的新兵甚至每天被「業績」追著跑。例如，在平安南道川市的北韓人民軍第2734部隊，雖然是專司戰車士兵訓練的單位，由總參謀部直接指揮；但自12月14日起，該單位提前進入堆肥戰。除了早晨訓練與武器保養時間，每位學兵在每天早上7點以前，要收集滿10公斤的糞便。

報導解釋，為何連軍隊都被迫加入糞便大軍，是因為每個單位都有一塊「副業區」。由於軍隊的軍糧是由合作的農場運來；但是缺乏化學肥料導致軍糧產量本就不足，加上運輸過程中遭剋扣、盜取，導致運達士兵手上的糧食數量嚴重不足。

為了不讓士兵餓死，每個單位因此都有一塊被稱為「副業」的田地。士兵必須拼命收集糞便，好為土地施肥；第2734部隊的副業面積更達40公頃。

原本來此受訓的士兵需要進行3個月的新訓，然後再接受為期1年的戰車運動與實戰訓練；但是，新進來的菜鳥被迫收集大便，內部因此傳出「無法專心訓練」的抱怨。不過，軍方解釋軍隊的業務範圍本來就廣闊。

由於部分新兵業績無法達標，便動歪腦筋偷民宅中的人糞。這讓居民大感惱火，甚至當面警告士兵「不准碰我們的大便」。

新兵則大吐苦水，「我來這是成為戰車兵的；但現在卻覺得像是來學偷大便的。這裡根本是培訓農業專家的基地，而不是訓練機械化士兵的部隊。說直白一點，就是來當農民的」。

報導指出，2734部隊之所以被寄予「厚望」，相當程度與金正日有關。2004年10月，北韓糧食供應遠比現在還糟糕。當時，金正日視察該單位，對部隊進行畜牧、蘑菇種植等自給自足的農業活動給予肯定。自此以後，2734部隊就持續專注於農業生產，延續迄今已成該單位傳統。

2020年與2021年，該單位更是連2年收獲數十噸的大豆與玉米，而被金正恩評價為「自強不習的活樣板」、「在與大便的作戰中努力甚深」。