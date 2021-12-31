元旦連續假期聚餐、飲酒機會增加，台南市警察局善化分局於轄內餐廳舉標語柔行勸導。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

歲末年終聚餐機會增多，為防止酒駕案件發生，台南市警察局善化分局規畫勤務取締酒駕。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

天氣寒冷，元旦連續假期，親友聚餐、飲酒機會增加；日前高雄市又發生一家四口過馬路遭酒駕男子衝撞，造成1死3重傷的交通事故，台南市警察局善化分局有鑑於此，特別至轄區有提供酒類飲品之餐廳、飲食店，分持標語要求店家善盡「代客叫計程車」之責任，並提醒民眾「指定駕駛」、「酒後代駕」。

善化警方統計，今年1月至10月傷亡類交通事故發現，酒後駕車肇事總計造成62人傷亡，與去年同期相較，傷亡人數減少3人；另今年1月1日至12月5日共計取締酒後駕車335件，顯見仍有部分民眾未能警醒而心存僥倖。

善警為稽查取締酒駕於初始，並從源頭防制酒後駕車行為，主動手持標語，到轄區各餐廳、飲食店，再次提醒前往用餐的民眾，酒後勿開車、指定駕駛才是王道；更再次向店家宣導達成共識，若有顧客飲酒後欲駕車上路，務必再次攔阻，並幫忙代叫計程車以確保顧客安全返家，近日同步執行取締酒駕大執法共取締2件。

善化分局長歐祖明表示，歲末年終聚餐機會增多，為防止酒駕案件發生，警方仍持續嚴格規畫勤務取締，並再次宣示酒駕零容忍，民眾聚餐不論飲用多少酒類，就是不可開車上路，「指定駕駛」、「酒後代駕」、「代客叫計程車」是酒後安全返家的不二法門。

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