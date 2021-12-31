舊大樓拆除重建、又無新建大樓釋出，2021年第四季北市辦公室總量體不增反減，甚至跌破100萬坪，僅99.5萬坪，其中空置量不到4.1萬坪，空置率甚至不到5%、僅約4.12%、兩項數字均創下10年新低紀錄。

展望2022年，高力國際辦公樓及工業服務部資深執行董事楊慧明認為2022年的台北市商辦租賃市場仍對於房東端較有優勢，包括台灣經濟基本面佳，企業營運穩定，這些都有助於維持2022年的租賃動能，整體去化預估將有3萬坪，而明年將落成的1.7萬坪對舒緩市場需求壓力效果不大，因此她也表示2022年空置率將持續下探，而平均租金將維持與2021年同等約2%的漲幅，來到單月每坪2425元。不過新冠疫情反覆的不確定性仍將使跨國企業對於擴編增租維持謹慎態度，而在產業趨勢轉變的帶動下，科技業、電子業、線上相關行業仍將持續主導未來1-2年的租賃需求。

以全年度來看，2021年總釋出的新增量體達2.9萬坪，而在企業自用及預租戶全數遷入下，全年淨去化量達4萬坪，各級大樓空置率全面下降。

從租金來看，台北市整體平均租金來到單月每坪2377元，較2020年上漲1.8%，其中頂級大樓來到單月每坪3419元，年漲幅達2.73%、A級大樓租金單月每坪2455元，年增率達1.28%、B級大樓租金也來到1969元，漲幅為1.51%。

從分區租金來看，信義區一枝獨秀，平均租金為單月每坪3035元，高出平均值約28%，較2020年成長2.14%，並且與其他商圈租金差距也越來越大。目前租金成本最低的兩個商圈分別為南京東路四五段與西區，由於這兩區長年缺少新增供給帶動，租金一直以來處於微變動的情況，因此要等待鼎越開發京華城原址案及台北雙子星案釋出之後，才有機會看到較大幅度的拉抬。