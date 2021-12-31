【LIVE直播】讓早睡小朋友體驗跨年氣氛 澳洲「家庭煙火秀」迎接2022

（17:55更新）

每年的澳洲跨年夜，都會提早在晚間9時（台灣時間同日晚間6時）舉辦一場小型的「家庭煙火秀」，讓需要比較早睡覺的小朋友，也能與家人一同體驗跨年的歡樂氛圍。

時間來到12月31日，全球都在期盼2022年的到來，而澳洲雪梨（Sydney）著名的跨年夜活動，今年雖然尚未完全擺脫新冠肺炎（COVID-19）疫情陰影，但當地政府仍決定照常施放2場煙火，希望協助遭重創的觀光業者重新站起來。

今年雪梨跨年煙火的主題是「看雪梨閃耀」（See Sydney Shine），首場煙火是於當地時間12月31日晚間9時（台灣時間同日晚間6時）舉行的家庭煙火秀（Family Fireworks），跨年煙火則於午夜（台灣時間31日晚間9時）舉行，2場表演預計將發射重達6噸的大量煙火。

雖然新南威爾斯州州長佩羅特（Dominic Perrottet）鼓勵民眾「享受派對」，但「澳洲廣播公司」（ABC）表示，今年各觀景點的門票預約狀況大不如前，許多人仍決定待在家中保護自己。多個地點的慶祝活動也實施防疫管制，如無預約者將被禁止進入雪梨中央商業區（central business district）、雪梨西部的帕拉馬塔（Parramatta）改於5處施放煙火以分散人群等。