國內境外移入確診者暴增，防疫旅館也接連發生群聚感染。一名女網友表示，她常經過位於北巿中正區的防疫旅館，雖然搭乘防疫計程車的旅客及旅館相關人員防護都做得很完善，但工作人員進進出出，不時與路過的民眾擦身而過，「防疫旅館會出事，我完全不意外」，貼文上線後，網友認為政策不可能都沒有漏洞。

原PO今（6）日深夜於PTT女人版透露，自己常經過防疫旅館門口，雖然看到搭乘防疫計程車的旅客及旅館相關人員，防護措施都做得很好，但工作人員不時進出旅館，行經門口的路人不少，尤其路過的人唯一的防護就是一片口罩，令她擔憂成為防疫破口。

原PO指出，防疫旅館周邊有不少餐飲店，甚至看過疑似為防疫旅館的人員，走出旅店直接蹲在人來人往的騎樓抽菸，且還是人口密集度高的中正區，「防疫旅館出事，我完全不意外」。

貼文曝光後，引發鄉民討論，「防疫旅館出事是因為空調問題吧？跟妳講的都沒有關係欸」、「這些政策不可能沒有漏洞」、「這篇在講什麼東西？旅館人員跟隔離者根本沒直接接觸」。