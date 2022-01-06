桃機群聚案釀8人確診，其中1名染疫女清潔員，連續5天都前往中壢區榮南路上的金嗓歌友會打工兼搓麻將，跨年夜當晚歌友會千人聚餐、歡唱，未戴口罩照片曝光，令外界擔心。胸腔暨重症醫師黃軒表示，大聲唱歌每分鐘約會噴出2萬5千顆飛沫顆粒，比咳嗽噴出的1萬5千顆還要更多、更危險，疫情期間群聚唱歌，還是應該要戴口罩。

黃軒今（6）日於個人臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》分析，在疫情大流行下唱歌一定要戴口罩才安全，尤其是一大群朋友群聚，當中又有不認識的人在一起唱歌跳舞，更需要戴口罩，因為現在感染新冠肺炎，症狀大多以無症狀或輕症呈現，要更加謹慎。

黃軒指出，根據日本研究顯示，大聲說話每分鐘約會噴出1萬顆飛沫噴粒；每次咳嗽每分鐘會有1萬5千顆飛沫噴粒，但大聲唱歌每分鐘則會噴出2萬5千顆飛沫顆粒，噴出的飛沫比咳嗽還要更多、更危險。

黃軒說，疫情流行期間，口罩真的很重要，根據模擬試驗顯示，戴口罩的比例高達80%，才能有效減少新冠病毒傳播，持續戴口罩3周以上，每日新冠肺炎的成長則會下降10%以上，另一項研究調查也發現，支持戴口罩政策的國家，因新冠肺炎而死的比率較低。

黃軒表示，戴口罩對防流感或感冒也有用，能減少飛沫及氣溶膠傳播，所以戴口罩是非常重要的，尤其在疫情大流行尚未消失之前，不論說話、唱歌及咳嗽，都要記得戴口罩。