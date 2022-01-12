桃機相關群聚累計42人確診，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，手推車、清潔員工在職場可能都有相同的環境感染源，再透過人與人的接觸擴展到安親班與職場等，整個傳播練都可以追溯到機場源頭。

案17239的關聯圖。（圖／指揮中心提供）

第一個關聯圖為「機場清潔人員與歌友會、保全的群聚」，羅一鈞說，新的定序結果可發現，整起桃機群聚中，最早發病的清潔人員（案17307），因為病毒量很低，原本擔心病毒量太低做不出來，後來發現S蛋白序列和12月24日入境的境外移入個案相符。但是否可說，整起桃機事件都是這名境外案導致的，仍要有所保留，但可以說全部的基因都是同一起。

羅一鈞指出，搭乘不同班次的清潔人員（案17474與案17475）案17307的序列也一樣，歌友會成原的家人（案17484）也是同個序列。

案17473相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞也說，第二張關聯圖為「手推車和居服員」，今天新增3名確診個案，透過基因序列比對也發現，手推車的序列都出爐，居服員、手推車、安親班序列出爐，7名都有進行全基因比對，彼此都是完全相同，相差0~1個位點而已，且和之前的清潔人員的相同，因此研判都是同一個病毒傳播鍊。

居服員和桃機是同一條傳播鏈，電子廠和銀行也是相同有關的桃機相關嗎？羅一鈞表示，目前看證據說話，延伸的銀行接觸者序列還要再確定比較，目前無法說是同一個病毒株，但疫調有相關，所以先判斷同一起群聚。

羅一鈞說，由於由居服員的友人接觸者（案17507）的序列已出爐，而她傳染給4名在同一個電子廠工作的同事，所以應該也很有可能是同一個病毒引起的傳播鏈。