台電捐千萬給高雄壽山動物園協助改建，遭外界質疑獨厚高雄，高雄市長陳其邁表示國營事業的回饋金協助地方建設已經行之有年。對此，新北市議員葉元之今（31）日批評，陳其邁就是避重就輕，講嚴重一點，他就是在說謊，騙不懂的一般民眾。

葉元之說，台電給地方政府的經費有兩種，一種是法定的回饋金，只要縣市政府內有發電廠，就可依照一定的公式獲得該得的回饋金；另一種是專案補助，需專案向台電申請，台電會不會給，或是高興給哪個縣市，就看他們高層的意思。

因為新北市境內有核一、核二廠，所以新北市有獲得台電的法定回饋金，2020年及2021年各獲得4.96億元及5.01億元，用於電廠附近區域的道路橋梁設施改善、基礎設施工程等等。

葉元之強調，高雄動物園經費補助並非法定回饋金，而是專案補助，此部分新北市因為沒有像陳其邁那麼受到蔡阿姨的疼愛，所以很難得到。所以很清楚的，陳其邁就是避重就輕，講嚴重一點，他就是在說謊，騙不懂的一般民眾。大概他自己也覺得吃相難看，所以不敢大方承認。

葉元之呼籲，新的一年，中央可以對新北市像對高雄那麼好。民進黨新北市立委都重量級的，有行政院長的女兒，也有行政院長的嫡系，可以多多出點力嗎？