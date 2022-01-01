五華國小畢業生鄧妍玲獲去年教育部總統教育獎，她花了半年時間，將對抗糖尿病的心路歷程繪製成《抗糖小勇士》繪本，並在新北市長侯友宜、愛胰協會、五華國小等善心人士的支持下，印製200多本生命教育繪本贈送新北市所有小學，讓新北市學子能透過閱讀繪本獲得激勵與學習同理心。

新北市教育局表示，鄧妍玲5歲時罹患第1型糖尿病，由於身體無法產生胰島素，造成血糖代謝異常，終生得注射胰島素、飲食控制及監測血糖，才能有效控制維持生命，在台灣粗估每年有2000到3000位新發病兒童。發病之初妍玲每天扎針，引發諸多併發症，讓她和家人活在恐懼不安的生活當中。

鄧妍玲說，知道和她同樣病況的同學，有些人因為擔心被別人知道而躲起來打針，或是害怕在公開場合測血糖，導致低血糖而喪命。在五華國小求學時，長期參與服務學習課程，因此發願將自己的生命故事創作成繪本，服務病友，更希望透過故事傳達積極的生命能量，讓病友們更有勇氣與力量面對疾病的挑戰。

教育局長張明文表示，教育的目標是孩子相信社會有愛，用積極態度努力圓夢綻放生命光彩，《抗糖小勇士》的生命故事已在新北校園展開，期待讀者在生命激盪的時刻得到觸動，且感受正面積極的能量，進而超越生命難題，學習勇者面對挑戰，活出精采人生。