興勤電子贊助東南亞行動書車勤務。（曹明正攝）

高雄市立圖書館推動閱讀平權，2017年法人化後，也串聯民間資源，與企業界、基金會、社團攜手，從城巿講堂、台灣原創繪本專區，以及東南亞行動書車等，全巿38個行政區，1間總館與59間分館，都可見到來自民間的迴響。

高市圖的「東南亞行動書車活動計畫」，以全巿廣大的國際移工為對象，致力於文化平權及促進族群理解與融合，高雄在地電子被動元件大廠興勤電子成立的教育基金會獲悉後相當支持，為善盡企業社會責任，貢獻出心力。

長期關懷在地文化教育及藝術發展的陳啟川先生文教基金會，已經連續2年支持高市圖品牌活動「城市講堂」與「青春逗陣學堂」，不管是市民讀者的廣泛閱讀力，或者高中學子的前瞻青年力，以教育發揚溫馨祥和的社會理念。

高市圖總館的台灣原創繪本專區，讓小朋友認識更多本土繪本畫家，現已經是繪本同好共讀與研究台灣繪本的新基地，隆大營建除了持續認養，今年還在總圖的新興閱覽室捐贈喜閱網專區，滿足國小學童課外讀本借閱的需求。