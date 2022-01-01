2022年新北市新店區元旦升旗活動於今（1日）上午在新店行政園區旁的馬公公園舉行。（新店區公所提供）

2022年新北市新店區元旦升旗活動於今（1日）上午在新店行政園區旁的馬公公園舉行。（新店區公所提供）

2022年新北市新店區元旦升旗活動於今（1日）上午在新店行政園區旁的馬公公園舉行。（新店區公所提供）

2022年新北市新店區元旦升旗活動於今（1日）上午在新店行政園區旁的馬公公園舉行，活動以「旗心打拼安居樂業，每一天都是好日子」為主軸，配合新北市政府在早上8時整同步升旗，現場包括在地民意代表、里長、各機關代表及市民朋友，與全市各區一同迎接中華民國2022年元旦，現場旗海飄揚，齊唱國歌，氣氛高昂，數百位民眾齊聚慶祝，互道新年快樂，迎接嶄新一年的到來。

新店區長朱思戎表示，回顧過去一年，新店行政園區正式啟用，各機關陸續順利進駐，期間雖歷經本土疫情升溫，但感謝市民朋友的積極配合，讓防疫工作得以順利推展，才有機會在此與各里里長及里民們一同迎接嶄新的開始。迎接111年，新店區各項重要建設：包括軌道建設、都市更新、產業園區、公園綠地、排水、路平等工程也將持續的推動，相信在市府、議員、公所及里辦公處的相互配合下，能帶給市民更優質的公共服務品質。

歡慶新年的同時，新店區公所也送上一份特別的新年禮物—馬公公園的特色遊戲場「小小航海家」在2021年年底完工，現在已經開放大家使用，整體設計以航海為主題，除了有帆船造型溜滑梯，兩座大型滑索遊具更是一大亮點，歡迎市民朋友們帶小朋友一同來體驗。