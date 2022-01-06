農曆春節將至，苗栗縣政府5日上午舉行新春揮毫活動，邀請書法民家現場揮毫，縣長徐耀昌等人到場共襄盛舉，他也提到，7日到15日分別在縣政府和苗北藝文中心，民眾持發票就可免費兌換春聯。佛光山大明寺也準備臘八粥致贈縣府，住持妙蓮法師更致贈星雲法師「處世無畏，和平共存」的墨寶給徐耀昌，盼縣運昌隆。
書法家羅文澤、邱瑞霞在木材上揮毫寫下新年祝福，徐耀昌現場揮毫寫春聯，向鄉親拜早年，祝福虎年行大運。徐耀昌表示，他感謝所有縣府團隊、各界過去一年的努力與幫助，期許鄉親除舊布新貼春聯，新的一年都有好兆頭。
文觀局長林彥甫說，今年縣府規畫5場次開放民眾憑發票或票券兌換春聯，縣政府一辦大廳舉行3場次，7日上午、下午各有一場，8日則是上午9點到11點半；苗北藝文中心共2場次，15日上、下午各有一場，民眾都可挑選不同種類的春聯。
農曆12月8日是臘八節，佛光山大明寺準備7000份臘八粥，致贈苗栗縣政府員工與民眾分享，而徐耀昌收到8字墨寶也有感而發。
徐耀昌表示，他期許不論執政或在野政黨，都要同心協力為人民共謀福祉，至於兩岸關係，他期待中國大陸停止文攻武嚇，台灣也該避免一些刺激性的挑釁，兩岸維持和平關係，人民才能安居樂業。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。