大明寺住持妙蓮法師星致贈雲法師墨寶「處世無畏、和平共存」給苗栗縣長徐耀昌。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

農曆春節將至，苗栗縣政府5日上午舉行新春揮毫活動，邀請書法民家現場揮毫，縣長徐耀昌等人到場共襄盛舉，他也提到，7日到15日分別在縣政府和苗北藝文中心，民眾持發票就可免費兌換春聯。佛光山大明寺也準備臘八粥致贈縣府，住持妙蓮法師更致贈星雲法師「處世無畏，和平共存」的墨寶給徐耀昌，盼縣運昌隆。

書法家羅文澤、邱瑞霞在木材上揮毫寫下新年祝福，徐耀昌現場揮毫寫春聯，向鄉親拜早年，祝福虎年行大運。徐耀昌表示，他感謝所有縣府團隊、各界過去一年的努力與幫助，期許鄉親除舊布新貼春聯，新的一年都有好兆頭。

文觀局長林彥甫說，今年縣府規畫5場次開放民眾憑發票或票券兌換春聯，縣政府一辦大廳舉行3場次，7日上午、下午各有一場，8日則是上午9點到11點半；苗北藝文中心共2場次，15日上、下午各有一場，民眾都可挑選不同種類的春聯。

農曆12月8日是臘八節，佛光山大明寺準備7000份臘八粥，致贈苗栗縣政府員工與民眾分享，而徐耀昌收到8字墨寶也有感而發。

徐耀昌表示，他期許不論執政或在野政黨，都要同心協力為人民共謀福祉，至於兩岸關係，他期待中國大陸停止文攻武嚇，台灣也該避免一些刺激性的挑釁，兩岸維持和平關係，人民才能安居樂業。