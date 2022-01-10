總統府今日發布2022年虎年春聯、紅包袋、福袋，總統府發言人Kolas Yotaka表示，總統春聯賀詞為「福運旺來」，以生肖「虎」的發音近似「福」為發想，祝賀國人虎年福運當頭、氣勢暢旺，事事如意，幸福連年來。

2022年春聯賀詞由擅長書法撰寫的新生代設計師簡伯諭代筆，以流暢的筆意及圓潤的字體，傳遞春節闔家團聚、諸事圓滿的美好祝福。

虎年紅包袋由設計師方維鴻設計，封口處以紅黑兩種字型色彩標示歲次「壬寅」，正面則以輕巧跳躍的萌虎展現出靈動和活力，活潑童趣的線條烘托出年節歡樂喜慶的氛圍，而周圍年節應景的柑桔則是表達感恩和吉祥的意涵，感謝全體國人過去一年團結抗疫、守護台灣，以及奧運、帕運英雄們讓世界看見台灣，並祝福國人新的一年吉祥平安、萬事順心。

總統暨副總統虎年春聯及紅包袋將自1月11日（星期二）起至1月28日（星期五）止，配合總統府開放參觀活動發送，週一至週五平日開放參觀時段為上午9時至11時30分。未能前來總統府索取春聯、紅包袋的民眾，可就近到行政院中部、雲嘉南、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取