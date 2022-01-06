迎接2022金虎年，速食推出美式酸辣、香濃蕈菇系列帶來虎年開胃首選，更有佛跳牆、龍蝦等頂級食材披薩，提供不一樣的年菜選擇。

漢堡王結合正宗美式酸香辣，1月11日起推出美式經典水牛城餐點，特製適合台灣的獨家「酸香風味Ｘ小辣入味」水牛城醬汁，融入漢堡、雞翅、雞塊、薯條等各式鹹食；其中「水牛城重磅雙層牛堡」，豪邁疊上8.8盎司澳洲火烤純牛肉排兩層，是虎年開胃首選。

漢堡王2.0外帶外送特色店－林口文化店。（漢堡王提供）

此外，漢堡王看準後疫情時代宅食需求，獨步全球、推出2.0外帶外送特色店－林口文化店、宜蘭羅東興東店即起正式營運；另首波推出原台南限定的「巧克力華堡」，也能在林口、羅東兩店搶先開吃，滿足北部消費者期待。

必勝客推出兩款年節強檔新品「一圓好運龍蝦干貝比薩」、「摘星佛跳牆比薩」，集結龍蝦、干貝、鮑魚、海參等頂級食材，更與米其林一星台菜名店「金蓬萊遵古台菜餐廳」強強聯手，適合小尾牙、請客、親人團聚時刻，兩款新品披薩可再搭配升級的「三重起司龍捲風餅皮」；另再因應年菜商機，推出「一訂開運團圓餐」、「鴻福大三圓拜年餐」兩款套餐，1399元起就可滿足多人聚餐需求。

麥當勞「蕈菇滿福系列」期間限定，套餐118元起。（麥當勞提供）

麥當勞即起至2月22日止，期間限定早餐「蕈菇滿福系列」，搭配濃郁香炒蕈菇醬、雙層香煎豬肉，帶來滿滿元氣。