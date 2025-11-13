烏山頭水庫設光電板引起爭議，不少立委提案修正《環境影響評估法》、《觀光發展條例》、《地質法》、《國家公園法》，欲加嚴光電板環評及設置標準，立法院今日下午將進行朝野協商。環團強調，不應全面一概全面禁建，而是要將會對環境造成影響的光電納入環評，例如室內漁電容易有假養殖情形，也對生態衝擊更大，應納入環評標準。

環境權保障基金會表示，近年政府大力推展再生能源，因制度規畫不善就草率上路，廠商全台圈地種電，造成諸多生態及社會問題，錯誤資訊、地方勢力不當介入、政治攻防更進一步將光電推上風口浪尖，人民對光電避之唯恐不及，但面對氣候變遷，我們沒有放棄再生能源的空間，支持光電環評納入修法，但修法內容應完善，否則恐造成光電發展全面停滯。

環境權保障基金會表示，環境影響評估法修正草案僅納入地面光電，此將加速光電廠商開發「室內漁電」，然而室內漁電對於生態衝擊更大，也容易有假養殖的情形，建議針對室內漁電討論納入環評標準。

環境權保障基金會表示，草案要求所有敏感區位的光電，無論規模大小皆須經過環評，恐不利專業農漁民、公民社區自主開發光電等較無爭議的光電發展，建議仍應逐一檢討「個別區位及光電型態設置一定規模（含累積開發）以上」確有對於環境影響的開發類型，始納入環評。

針對發展觀光條例修正草案，環境權保障基金會指出，國家風景區畫設目的是為「觀光」，並非皆與光電開發衝突，不應一概全面禁建，不過雲嘉南風景區與養殖區域重疊性高，目前草案僅限制地面光電，此將加速光電廠商開發環社問題更大的「室內漁電」，建議僅限制地目變更型光電，並另行針對一定規模（含累計開發）以上光電設置，訂定景觀管理規範。

此外，針對地質法修正草案，環境權保障基金會表示，地質敏感區例如地下水補注區、斷層區等，與光電系統設置的敏感因子較無直接關聯，不應全面禁建光電，建議限制地質遺跡、山崩與地滑區位。至於國家公園法修正草案，建議應針對不同使用分區建立不同強度的土地規範，完全禁建應僅限於特定分區。