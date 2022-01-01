國民黨自辦的升旗典禮走秀，升旗手從憲兵換成美女。（童小芸提供／程炳璋台南傳真）

台南市北區婦女會童小芸（前）在成功國中操場自辦國民黨的元旦升旗。（童小芸提供／程炳璋台南傳真）

國民黨台南市北區婦女會自辦國旗創意走秀，民眾特別的穿搭國旗裝。（童小芸提供／程炳璋台南傳真）

台南市長黃偉哲1日上午參加永華市政中心廣場元旦升旗典禮，他以南科去年營業額破兆元，希望台南市經濟今年延續漲勢，國民黨台南市北區婦女會在成功國中自辦升旗典禮，表演加上創意走秀，營造朝氣蓬勃的新年。

黃偉哲1日在永華市政中心廣場舉辦升旗典禮，台南市議長郭信良、議員王家貞、黃麗招等人參加，黃偉哲以2022「好市成雙」為話題，提到新年將透過南科、沙崙「雙引擎」帶動經濟攀升，規畫鏈結兩處的捷運深綠線，爭取將軍、玉井「雙冷鏈」讓農漁產值加倍。

「『創兆』紀元從2022年的台南開始！」黃偉哲表示，南科去年度營業額破兆元創下26年紀錄，台南綠能產業、沙崙醫療服務與創新園區等，都是疫後新產業的典範。新的一年他期許台灣經濟成長、兩岸關係改善與台美關係緊密。

國民黨台南市北區婦女會選在成功國中舉辦升旗典禮，北區婦女會理事長童小芸、台南市議員許至椿、謝龍介、洪玉鳳服務處幹部參加，現場吸引約700人。

國民黨台南市婦女會今年自辦的升旗典禮充滿歡樂，除了有旗袍美女升旗，另搭配國旗創意走秀與表演，請來旗袍美女擔任升旗手，民眾設計穿戴各式國旗裝，展現創意。

童小芸表示，正逢中華民國111年1月1日，很特別的年份數字，藉元旦升旗展現國民黨蓬勃朝氣，除了快閃升旗，加入表演與創意走秀，在一片旗海中製造愛國歡樂氣氛。