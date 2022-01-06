經濟部加工出口區管理處（簡稱加工處）近期提報投資審查小組核准通過台灣晶端顯示貿易股份有限公司（JDIT）於高雄前鎮科技產業園區設立高雄分公司營運，總投資金額約新台幣5億元，該公司從事液晶顯示器模組設計及販售，俾延續公司整體研發及行銷能量。

加工處表示，將力促前鎮科技園區前瞻基礎建設計畫工程如期如質完工，並全力吸引顯示器零組件及5G AIoT智慧創新應用廠商進駐，未來將持續引進優質廠商與創新輔導資源挹注，以打造5G、AIoT高階製造中心。另為滿足廠商投資用地需求及形塑創新產業聚落，刻正緊鑼密鼓推動高軟園區第二期、屏東園區擴區及楠梓園區第三園區等開發計畫，以蓄積科技產業園區下一波成長動能。

加工處處長楊伯耕也指出，科技產業園區皆具有優越的區位及戰略地位，歡迎業界踴躍進駐投資，以搶占獲利商機！展望未來，將積極落實產業創新政策，將科技與創新、創意結合，同時將經濟成長果實與所有員工分享，成就兼具科技、創新與幸福元素的科技產業園區。