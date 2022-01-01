潭水亭觀音媽廟元旦舉行就職典禮暨CIS發表會。（潭水亭觀音媽廟提供）

台中市潭水亭觀音媽廟適逢建亭祀屆滿220年，元旦舉辦第11屆就職典禮暨CIS (Corporate Identity System，全新識別系統)發表會，以主神觀世音菩薩為拯救六道有情，所示現六種化身（所謂六觀音）概念為設計主軸，發展出全新識別系統。

潭水亭觀音媽廟主委張煌棋表示，潭水亭觀音媽廟220年來經過多次信眾鳩資擴大興建本亭、保留主殿「觀音殿」，成為全台一罕見廟中廟型建築，而有今日廟貌；更希望以全新的CIS識別系統，對內凝聚向心力，對外提升潭水亭觀音媽廟給信眾優質形象及價值。

識別系統以主神觀世音菩薩為拯救六道有情，所示現六種化身（所謂六觀音）概念為設計主軸，發展出全新的CI識別系統，6片花瓣的造型分別代表一尊觀音、所構成商標圖案，其中間的「水」字意象融合開基「水流觀音」之意，潭水亭觀音媽廟也揭示全新CIS給廣大信眾承諾用心連接香客信眾核心價值「心靈的坐標」。

甫上任總務組長林合棟指出，能擔任第一線先鋒部隊非常光榮，將盡其所能貢獻所長，潭水亭觀音媽廟為潭子地區最大的宗教信仰中心，每年農曆6月19日為觀世音菩薩成道紀念日，所以提出未來的規劃「619」，作為策略主軸及行動目標。

林合棟說，不直接使用潭水亭卻使用「619」是考量普適性、所有公益活動不侷限與單一宗教、較易引起共鳴喊出口號「潭仔墘共同的記憶619找回榮耀感！」將來4年所有公益活動，如619盃兒童寫生比賽、619盃潭水亭攝影比賽、619盃慢跑活動等，都會圍繞這個主軸，來培養忠誠的潭水亭觀音媽廟信眾，打破年紀的籓籬，達到潭水亭觀音媽廟永續經營的目標。