原訂去年6月就要開展的《癲・夢境・神曲天才達利展》，受到疫情影響而改至今年1月開展，百件真跡總價超過27億新台幣，除了帶觀眾遊歷達利的傳奇一生，也可看出他對於科學的好奇、對舞台劇設計的迷戀，以及對自身宗教觀的詮釋。

達利曾說：「我和瘋子的唯一區別，在於我不是瘋子。我和人類的唯一區別，在於我是瘋子」，他的超現實想像並非憑空而出，在無數的實驗與鑽研中，他的創造力來自於對於藝術、科學、哲學的深刻的理解，持續不斷的找尋事實中的現實並「超越」現實。

此次的達利展，重頭戲包括全系列一百幅作品的《神曲》詩篇，是達利花費近10年研究但丁《神曲》，以達利的視角，與但丁同遊詩篇中的地獄、煉獄及天堂。另外，達利作品中最具代表性的符號「融化的時鐘」，也可從此次展出的《尋找第四度空間》以及《「膨脹」。50種魔術繪畫秘訣》等作品中看見它的身影。

另重點是達利與迪士尼合作的動畫短片《命運》，敘述了古希臘神話的時間之神柯羅諾與一名凡間女子墜入愛河的故事，短片曾獲2013年奧斯卡最佳動畫短片獎提名。此外，此次還授權重製了西班牙達利戲劇博物館定點裝置如「梅維斯廳」、「倒映畫裝置等作品，除了畫作真跡外，更完整感受天才達利對於藝術裝置創作的魅力。