台塑集團王文堯的妻子林仟惠2017年向大藝術家畫廊創辦人莊喬伊，購買大陸水墨畫大師吳冠中的畫作，匯款1238萬元後對方卻未提供真跡與來源證明，林提告要求對方退錢，台灣高等法院維持一審判決，認為如果無法提出證明，林女當時應不會購買畫作，判決畫廊須返還1238萬元。可上訴。

林女表示，2017年12月間她向畫廊購買已故畫家吳冠中之畫作香蕉園、小鎮遠舟、拱橋小鎮、印度婦女，但對方明知畫作無真跡及來源證明文件，竟佯稱該畫作為英國收藏家私人收藏，來源合法且有文件可證為真跡，並承諾提出來源、真跡證明文件。

林女說，匯款1238萬元後，畫廊竟遲未提供來源及真跡證明文件，她才知受騙，對方出售的畫作顯已有瑕疵且欠缺保證品質，應負瑕疵擔保責任，須返還她已付價金1238萬元。

一審及二審認為，本件畫作為高價藝術品，無統一之公定價格，無論是收藏或投資，畫作是否為真跡及其市場流通價值為買家最重視事項，則真跡、來源證明文件之提出即為依高價畫作之性質，其交易上認為重要之事項。

法官指出，畫廊承諾提出證明文件，林女才支付1238萬元購買畫作，但後來卻無法提出，本訴畫作之買賣契約自始無效，畫廊收受的1238萬元，屬無法律上原因受有利益須返還。