迎接新年，台灣大哥大聯手臺北富邦勇士打造「台灣大哥大 勇士最high新年城」主題周，1月1日及1月2日連續兩日熱鬧舉行。首日邀請「帕運泳士」陳亮達親臨現場，為臺北富邦勇士主場新年首戰擔任開球嘉賓，並與台灣大哥大總經理林之晨共同為中場遊戲組隊示範。

陳亮達興奮地說，第一次為籃球賽事開球，並且站在游泳跳台上進行，就像是游泳和籃球另類的結合，也和台灣大「Open Possible能所不能」的品牌的精神相呼應，希望藉此鼓勵所有選手發揮潛力，打出最好成績。

林之晨表示，陳亮達不僅是運動場上的「泳士」，更是生命戰場的「勇士」，即便天生雙腳沒有小腿，右手的食指、中指與無名指併指，但靠著努力和不放棄的信念，在國內外各大賽事拿下眾多獎牌，更在2021年代表台灣參加東京帕拉林匹克運動會，拿下第8名的好成績。

林之晨說，非常開心能邀請陳亮達為台灣大及臺北富邦勇士2022年的首場主題賽事開球，陳亮達去年正式加入台灣大體育家族，他不畏生命逆境，充滿正能量的精神值得每個人學習，希望陳亮達秉持Open Possible的精神，「游」進更多國際賽事、為國爭光，寫下更多能所不能的紀錄。

為迎接新年首場盛大主題周，臺北富邦勇士的選手們特別披上全新設計的戰袍-台灣大哥大x臺北富邦勇士「無限繽紛」主題日球衣。由台灣大哥大「Planet Possible」中的三角格紋為主要設計，並將充滿活力的台灣大橘、沈穩的藍色、樂觀的紅色、耀眼的黃色及追求地球永續精神的綠色等，與臺北富邦勇士隊徽的深藍底色結合，象徵從堅定的穩定信念中，力求突破與創新，共同傳遞多元文化及精神的融合。

除了精彩賽事及耀眼的開球嘉賓，從進場禮物、主場神預測以及勇士出任務的體驗攤位、中場遊戲的豐富獎項等，更是集結台灣大最受歡迎的新創服務，包含MyMusic 新年猜歌王、台灣大Disney+獨家方案、myVideo bingo bingo、「英雄聯盟：激鬥峽谷」新年大對抗等項目。主題周入場禮特別獻上「GeForce NOW白金方案前30天免費優惠碼卡」及「勇士無懼一拍擊退拍拍手」，讓幸運獲獎的球迷滿載而歸。

中場遊戲一直是球迷引頸期盼的互動節目，今年特別以運球上籃加上翻牌的形式，由6位觀眾組分為3組，從三分運球上籃至球進後至中線翻牌，優先翻出兩個相同贈品者即獲勝。林之晨也和陳亮達共同組隊，與臺北富邦勇士吉祥物-「籃球守護者」Bill比爾PK示範。獲勝的觀眾也從林之晨手中拿到由台灣大哥大提供的Google Nest Hub(第 2 代)及MyMusic無限暢聽365天序號等大禮，讓幸運的民眾直呼超值得。

延續讓人熱血沸騰的精彩賽事，賽後演唱會更是爆發台灣樂團力，首日邀請曾二度問鼎金曲獎及金音獎的台灣顏值搖滾樂團「TRASH」以及以獨特曲風被譽為〝Happy Rock〞的「旺福」接力表演，帶來《終究還是因為愛 LOVE》及俗女養成記2主題曲等，讓球迷們感受風格截然不同的樂團魅力，從賽前high到賽後不停歇。