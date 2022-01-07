桃機新冠肺炎群聚案件已累積12例，面對即將到來的春節假期，高雄市醫院公布8大嚴格管制措施，成大醫院醫護人員施打第3劑新冠肺炎疫苗已達2成，7日強調控管措施從未鬆懈，提醒民眾盡量以視訊、電話探病取代實地探視。

春節將屆，北漂民眾將返回南台灣過節，台南市防疫旅館入住率超過8成滿，針對新冠肺炎疫情新一波擴散，高雄市已公布醫院8項管制措施因應。南台灣醫院龍頭成大醫院仍按兵不動，但強調配合中央疫情指揮中心及台南市政府的防疫管制措施，不會鬆懈。

成大醫院醫護人員第2劑疫苗涵蓋率高達9成9，全院自去年12月8日起開始施打第3劑疫苗，至今已有2成醫護人員施打完畢，為對抗這波變型病毒來襲，將加速推動院內第3劑疫苗接種。

成醫目前防疫管制並未鬆懈，民眾看診與手術檢查，需出具3天PCR檢測陰性證明。除加護、兒科與精神科病房外，不開放探病，探病每日固定1時段，未完整接種2劑疫苗滿14天者，需出具3天內抗原快篩檢測陰性證明。

每日陪病者以1人為限，陪病者入院時，需出具前3天內PCR檢測陰性證明。入院民眾體溫量測、美食街等公共區域不開放飲食，並落實清消、間隔座位等感控措施。

成大醫院表示，因應未來可能的Omicron疫情及農曆春節的人流跨縣市移動風險，成大醫院提醒民眾落實戴口罩、勤洗手、保持安全距離，更要儘速接種疫苗，呼籲盡量避免頻繁進出醫院，以手機視訊或電話方式替代實地探視。