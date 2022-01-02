高雄一名蕭姓人妻出軌美國籍男子Jesse，發生關係隔日後，人妻還曾傳訊說「下體被弄痛」，未料，兩人的鹹濕對話全被兒子看光並轉知蕭夫，蕭夫才驚知早已被戴綠帽，憤而向2人提告求償。高雄地院審結，判2人須連帶賠償20萬元。可上訴。

判決書中，蕭夫主張與妻子自2013年結婚，婚後育有一子，自今年2月起，妻子經常藉口聚餐凌晨才返家，4月間兒子向他說，蕭女手機中有與一名陌生外國人的合照及親密對話，他才得知妻子外遇。

蕭夫控訴，美籍男子Jesse明知蕭女已婚，卻多次讓妻子夜宿其住處，妻子也曾徹夜在醫院照顧開刀的Jesse，兩人的行為舉止明顯超越一般男女關係，破壞他婚姻的幸福美滿，因此提告求償70萬元精神撫慰金。

蕭女與Jesse則辯稱，是蕭夫趁蕭女洗澡時偷翻拍手機訊息，甚至把照片傳送給其弟妹觀看，反控取得證據的方式已違法，且Jesse為美國籍，行事作風較開放，在該國家文化中，碰觸臉頰是禮儀的表現，跟熟悉友人對話中帶有黃色玩笑仍屬正常範圍，否認2人有不當關係。

高雄地院法官勘驗證據發現，蕭女曾以英文向Jesse傳送，「我沒辦法在你們倆之間做選擇，我必須是他的好老婆，也得是你的好女友」、「你想我嗎？我很想你」、「我今天起床後，覺得下體有點痛，上次也這樣」等語。

法官認為，2人的對話中涉及過夜等對話，且兩人均視對方為生命中最重要之人，還曾在對話中談及兩人過夜後，有下體疼痛的細節，認定2人確實有非常親密的性關係，行為已大大超越一般普通男女的關係，認為人夫求償有理，酌情後，判蕭女與Jesse須連帶賠償蕭夫20萬元為適當。可上訴。