一間產險公司的王姓經理與同公司女副理有不倫關係，王妻發現後3人相約基隆八斗子公園見面談判，王經理與女副理異口同聲表示沒談感情「只是好玩」，女副理還說「別人也都這樣」，王妻身心受創，除與丈夫離婚並向女副理提告求償100萬元精神慰撫金。基隆地院審理後，判女副理應賠償元配30萬元。可上訴。

根據判決，林姓正宮指控，丈夫任職產險公司經理，兩人婚後育有1子1女；女副理在該公司任職20多年，明知其丈夫是有婦之夫，卻從2019年9、10月間與丈夫不正當來往並發生性關係。

正宮指出，她發現丈夫外遇後，3人於2020年7月某日約在基隆八斗子公園見面談判，丈夫與女副理認了2次去摩鐵發生性關係，卻異口同聲表示雙方沒有感情，只是好玩；女副理不但一句道歉都沒有，甚至表示「別人也都這樣」。正宮身心重創，且發現兩人之後仍持續往來，除與丈夫離婚，也向女副理提告求償。

女副理則喊冤，表示是被王姓經理以「調職」威脅，權勢逼迫下發生關係；八斗子公園見面，也是依照王經理指示說出「我們是玩玩的，沒有感情」等說詞，之後還被王經理夫妻一再騷擾糾纏和暴力脅迫，企圖逼迫她離職。

基隆地院法官審理認為，被告自己坦承與王男發生2次性關係，雖辯稱是遭權勢脅迫，但僅空言抗辯，未能提出任何適切之證據資料或確實之證明方法以佐證其真實，認定被告確實侵害林女配偶權，判賠30萬元，可上訴。