一名女網友透露，她不小心目擊一名已婚主管與另名女同事公然擁吻，她當時向對方承諾不會說出去，豈料隔日上班就收到調職處分，讓她相當崩潰，可是年節將至，她沒辦法瀟灑離職。文章曝光後，引起網友熱烈討論。

這名女網友在爆料公社App匿名公社發文，透露5日時她經過公司茶水間，竟不小心目睹一對男女在擁吻，但男方的身分卻是已婚的男主管，女方則為另名女同事，她當時也立刻向主管表明絕對會守住秘密。

原PO說，她隔日去上班時竟收到公司的調職通知，完全毫無預警、臨時通知她得要調職到較遠的分處，甚至連調動理由也沒公布，讓她直覺猜想，肯定是因為昨日目睹主管婚外情，才害她無辜承受調職處分。

原PO無奈地寫下，「我都答應不會說了，還要整我？想搞外遇就別在公司亂來啊！自己忍不住卻變成我的錯。」也吐露年節將至，她很需要這份工作，所以只能忍下這口氣。

文章曝光後，迅速引起網友討論，好多網友留言回應，「當下沒有拍下來當證據，難怪敢搞你」、「說出去」、「要偷偷拍照上傳呀xD」、「都被衝康了，就爆出來吧」、「你可以把心裡的秘密大方公開了」。對此，原PO則苦笑回應，「只是去泡茶沒帶手機啦」，也表示因手中沒握證據，跟老公討論後，最後決定不貿然公開真相。