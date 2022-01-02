林鳳英（左三）的工作照讓老公越洋燃起性趣。（防護伊生提供）

藝人林鳳英與外籍老公Mark結婚10年，每年共同生活約150天以維繫遠距婚姻，靠著好廚藝、孝敬公公以及厚待繼子、小姑，異國婚姻已邁入錫婚之慶，但也因為是老夫老妻了，所以床笫之間形如公式。不料最近卻因為一張照片，原本預計陪媽媽吃完年夜飯，先盡孝道再行妻職的她，只好改機票在本月17日飛歐洲。令她哭笑不得的是，老公千叮嚀萬囑咐要她：「千萬不要忘了穿看了會使人想要的那條褲子！」

原來這一切都是時下流行的石墨烯褲惹的禍，意外挑起她老公炙熱的「炒飯」興致！林鳳英說：「 自從不當藝人轉戰商場後，我承認我真的疏於裝扮自己，一切都以舒適便利為考量，沒想到我老公說我傳給他的工作照，會撩撥他心頭小鹿亂撞，真是見鬼了！」雖然嘴上埋怨著，但從她略帶羞怯的淺笑中，不難發現夫妻間的「性」福維繫還是頗重要！

林鳳英說，因為她有靜脈曲張的困擾，光顧了10多年的寢具店老闆娘跟她推薦，她就買來試試，發現狀況真的有改善，也因為她是許多運動國手的復健師，老闆娘就介紹她幫品牌的石墨烯褲設計簡單的保健操，所以拍了一些照片跟影片，「沒想到Mark看了很有感覺！ 一直催我回比利時。」

林鳳英當年因為閨蜜跟老公的表弟相戀，才促使他們相識，沒想到閨蜜跟表弟最終緣盡情滅，未能結成正果，反而是她跟老公走到了一塊，從彼此認定對方，到正式獲得比利時官方認證婚姻關係，林鳳英表示：「真的是勞民傷財，前後花了3年多才獲得一紙國際婚書。」 由於公公在今年安息主懷，小姑自請住到安養中心，繼子與女友移居法國，原本夫妻兩打算周遊列國，享受閒雲野鶴的逍遙生活，沒想到疫情的關係，哪裡都去不了，老公也變得格外黏她，更沒想到一條褲子會讓老公頻頻催她飛回比利時盡妻子義務。