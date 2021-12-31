性感女星賴琳恩和男星陳乃榮在2016年結婚後，兩人時常在臉書曬恩愛，日常對話都像是鬥嘴，親密合照隨便都像是在拍雜誌，郎才女貌幸福婚後生活羨煞眾人；有「最辣人妻」封號的琳恩31日晚上分享跨年穿搭，「下身失蹤」風格讓老公陳乃榮傻眼問「妳不冷嗎」，兩人互動又閃瞎一票網友。
琳恩在結婚後性感風格不變，在社群分享的日常生活照隨便都辣得不像話；在2021年最後一天穿搭當然也一樣「清涼」，她在臉書曬出今晚跨年的穿搭，台北16度低溫下，琳恩穿了一件牛仔襯衫外頭罩著灰色針織毛衣，下身只穿了熱褲，呈現「下身失蹤」視覺效果，露出白皙美腿。
沒想到這一套打扮讓老公陳乃榮傻眼，像是吃醋了問「妳不冷嗎？」，琳恩調皮地說，「咦？我穿毛衣耶！」，讓老公只能一頭問號；琳恩也開玩笑說，「尋找四季都是短褲短裙的同伴，2022年繼續把腿伸出來」。
粉絲被琳恩穿搭辣到外，也被夫妻倆甜蜜逗趣互動閃瞎，「妳是愛水不怕流鼻水的最佳代言」、「好看都不會冷了」、「腿太美了不要藏起來」、「好可愛的對話，每次我也是冬天穿短裙都會被家人問不冷嗎」、「感覺默默一陣閃光」、「支持妳把腿伸出來」。
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