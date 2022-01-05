55歲的王先生20年來深受鼻塞所苦，使用藥物治療效果不佳，近期更惡到晚上無法睡好，因此前往長安醫院求診，經耳鼻喉科醫師林恆甫診斷為慢性肥厚性鼻炎，接受門診「微創低溫組織消融探針手術」，術後恢復良好，王先生表示「這輩子從來沒有這麼順暢呼吸過！」

林恆甫表示，這名患者鼻塞已大約有20年了，除了睡不好，白天也經常感覺吸不到空氣，如遇到季節交替鼻過敏加遽或是感冒，就只能張口呼吸。

林恆甫表示，鼻塞的成因有很多，像是過敏、鼻竇炎、長期使用鼻噴劑、慢性鼻炎、鼻中膈彎曲、鼻甲肥厚、腫瘤等，其中因下鼻甲肥厚而造成的鼻塞稱為肥厚性鼻炎。診斷時除了目視檢查，還可以搭配過敏原測試、鼻咽內視鏡檢查及鼻阻力檢查來判斷成因和嚴重程度。

林恆甫說，慢性肥厚性鼻炎對藥物反應通常沒有過敏性鼻炎這麼好，如果藥物控制不好建議可以考慮手術治療。此次病患使用的「微創低溫組織消融探針手術」，是利用電腦控制溫度，將低溫探針深入下鼻甲肥厚組織破壞，來達到縮小下鼻甲體積與保留黏膜的功能，優點是傷口小、手術時間短、恢復快，相較於傳統手術，鼻黏膜可以完整保留，減少空鼻症等副作用的產生。

林恆甫提醒，肥厚性鼻炎若置之不理，導至增生越來越大，鼻塞會更嚴重、呼吸不順，甚至會影響睡眠品質、注意力無法集中，因此若鼻塞已嚴重影響生活和睡眠，建議盡快尋求專業耳鼻喉科醫師診斷治療。