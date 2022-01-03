前高雄市長韓國瑜舉辦新書發表會復出政壇，政治宿敵、高雄市長陳其邁今（3）日上午參加宏碁與高雄市政府向海學習科技創新與環保永續新思維活動前，接受媒體聯訪時對於媒體提問有何看法時表示，「很好啊，祝福他」。

陳其邁說，政治是一時的，當然立場彼此不同，他（指韓國瑜）沉潛一段時間，相信他復出政壇，不管是做任何事情，公益也好或復出政壇，都給予最大的祝福。