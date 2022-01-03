對韓國瑜發表新書看法？陳其邁6字回應 11:562022/01/03 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前高雄市長韓國瑜出書復出江湖，高市長陳其邁送6字祝福。（石秀華攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前高雄市長韓國瑜舉辦新書發表會復出政壇，政治宿敵、高雄市長陳其邁今（3）日上午參加宏碁與高雄市政府向海學習科技創新與環保永續新思維活動前，接受媒體聯訪時對於媒體提問有何看法時表示，「很好啊，祝福他」。 陳其邁說，政治是一時的，當然立場彼此不同，他（指韓國瑜）沉潛一段時間，相信他復出政壇，不管是做任何事情，公益也好或復出政壇，都給予最大的祝福。 被問國營事業助高雄動物園 韓國瑜：陳其邁三千寵愛集一身 8萬人現場看 小豬復出秀嗨翻 #陳其邁 #韓國瑜 #政壇 #出書 #新書發表 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上萬韓粉擠爆見面會 韓國瑜：台灣的希望在於草根人民 16:232022/01/02 政治 羅志祥花蓮復出成功洗白 傅崐萁暖給擁抱發聲了 22:262022/01/01 娛樂 中二補選倒數！顏寬恒一路挨打 他嘆「被打到媽媽都快不認識」 08:052021/12/31 政治 黃希賢角逐基隆市長 邱臣遠致意 04:102022/01/02 焦點要聞 韓國瑜：台灣的希望在草根力量 04:102022/01/03 社會新聞 韓國瑜復出 侯友宜：想為國家做事是好事 10:522022/01/03 生活 宜蘭議長張建榮不連任 挑戰龍頭者眾 04:102022/01/02 焦點要聞 羅志祥花蓮復出 空拍圖曝光！網一看嚇壞：太猛了 00:282022/01/01 生活 名嘴酸因這事「膽顫心驚」 朱立倫駁：絕無此事 10:562022/01/03 政治 王子郭雪芙爆祕戀IG同發聲 04:102021/12/30 娛樂新聞 韓國瑜見面會下午登場 侯友宜另有行程祝新書暢銷 11:292022/01/02 政治 政治熱門新聞 于北辰為何退出國民黨？彭文正曝可能原因 - 政治 于北辰挺林靜儀後 竟私下對林昶佐說「這句話」 - 政治 「論文門」何時會有真相？她預測驚人結局 - 政治 台北市長選戰黑馬？施正鋒爆：綠營放話找他 - 政治 于北辰挺林靜儀會影響顏寬恒選情嗎？黃暐瀚吐6字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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