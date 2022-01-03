廣受大眾喜愛的證交所證券知識宣導漫畫，於111年新春推出新作「外星人到地球投資股票卻沒有注意風險 宇宙最強D星人來襲」，透過侵略地球不成，卻被迫成為地球投資新手的D星人視角，揭露常見的投資風險，讓投資大眾在證券投資的路上更安全，獲利更安心。

證交所的「證券投資宣導漫畫」系列，自民國97年出版迄今已推出18冊，每冊透過不同的故事主題向青年學子、投資大眾宣導「ETF（指數股票型基金）」、「定期定額」及，「逐筆交易」等證券交易新知，由於內容詼諧有趣又富含證券知識，廣受各年齡族群的喜愛與接受，每每推出皆獲得廣大迴響。

證交所表示，本集漫畫以被迫化身地球投資新手D星人觀點，介紹常見的投資工具，提醒信用交易及當沖交易應注意之風險，及揭露投資詐騙的慣用手法，並藉由故事中D星人的遭遇，提醒投資大眾留意惟恐「錯失投資機會」的不正確心態，以免掉入投資陷阱而損失慘重，是極適合青年學子及新手投資人做為投資入門的參考書。

證交所表示，最新一輯的漫畫電子書已於「投資人知識網」電子書專區及「宅在家學習網」漫畫館上架，投資大眾可至前揭網站先睹為快。

另因應數位閱讀的潮流，電子書日後亦將於全台20個縣市公共圖書館的電子書平台開放借閱，實體漫畫則將於農曆年後陸續寄至高中職以上學校及證券商總分公司，並同時放置於證交所1樓資訊展示中心（台北101大樓），或下載電子書或電洽投資人服務專線索閱。