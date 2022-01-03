查立委林岱樺政治獻金案筆錄當面被偷 2調查官懲處出爐 13:202022/01/03 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 去年調查局約談證人時，由駱負責偵訊，盧製作筆錄，詢問結束，駱離開詢問室，盧滑手機時，這名證人取走一份筆錄及調查局提示的文書資料，將祕密文件帶出南機站。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前調查局南機站偵辦民進黨立委林岱樺被檢舉違反《政治獻金法》案件，約談1名男性證人，證人竟趁女調查官滑手機之際，當面竊走調查筆錄與提示證據影本，調查局內部調查後，將盧姓調查官記過2次，駱姓調查官記申誡2支處分。 去年調查局約談這名證人時，由駱負責偵訊，盧製作筆錄，詢問結束，駱離開詢問室，盧滑手機時，這名證人取走一份筆錄及調查局提示的文書資料，將祕密文件帶出南機站。 新北公務員涉圖利建商遭檢調約談 工務局：配合司法調查 高職生成績爛駭入學校改成績 順手協助12位麻吉 驚動調查局 #調查局 #南機站 #調查官 #筆錄 #竊案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 憲兵少校目無法紀！酒駕又無照硬闖營區85次遭強制退伍 09:132021/12/23 社會 「卡神」楊蕙如母女3人遭搜索 疑藉口辦WTA職網詐補助上百萬 15:212021/12/28 社會 工程師「精蟲少」找徵信社潛入調查局「蒐證」超瞎原因曝光 15:242021/12/17 社會 空軍派女軍官當退役司令夫人看護 監察院火大要查了 20:342021/12/24 社會 調查官涉洩密炒股圖利 更一審判刑2年 11:212021/12/16 社會 新北市大房東18戶房屋出租當倉儲 漏申報所得補繳稅逾1900萬 21:502021/12/15 財經 河南省委前政法委書記甘榮坤 干預司法大搞權錢交易被依法逮捕 18:332021/12/21 兩岸 拜登抑制物價 找上反壟斷機構 04:102022/01/02 全球財經 扯！疑沉迷生存遊戲 調查官上網買槍遭逮 19:222021/12/14 社會 國安局副局長懸缺底定 調查局「境外勢力殺手」副局長劉復興接任 12:482021/12/14 政治 摩通簡訊門 付2億美元罰款 04:102021/12/15 全球財經 社會熱門新聞 國立大學連2個月遲發薪水 女助理憤而請求資遣費告贏 - 社會 BMW酒駕毀一家4口！阿嬤「1顧3」呆坐病房外 想到未來偷掉淚 - 社會 幫已婚女諮詢法律問題卻在辦公室「連結」 猴急律師下場曝光 - 社會 小隻馬女友變70公斤壯妹 跨年問「何時娶」男哀嚎：怎麼開口？ - 社會 高雄人妻爽吃ㄈㄈ尺 嬌喊「下體被弄好痛」 全被兒看光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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