前調查局南機站偵辦民進黨立委林岱樺被檢舉違反《政治獻金法》案件，約談1名男性證人，證人竟趁女調查官滑手機之際，當面竊走調查筆錄與提示證據影本，調查局內部調查後，將盧姓調查官記過2次，駱姓調查官記申誡2支處分。

去年調查局約談這名證人時，由駱負責偵訊，盧製作筆錄，詢問結束，駱離開詢問室，盧滑手機時，這名證人取走一份筆錄及調查局提示的文書資料，將祕密文件帶出南機站。