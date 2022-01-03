王道銀行（O-Bank）即日起推出多項新年優惠方案，活動期間開立新戶並完成指定任務，即享現金回饋及即享券，最高價值新台幣450元；此外，新開戶者刷卡消費每滿88元，可再參加每周抽回饋金及每月抽即享券活動，金額最高20000元。針對年後定存及投資需求，王道銀行更推出6個月新台幣定存優惠年利率1.05％，新舊客戶皆可參加。

王道銀行針對新戶推出優惠專案，凡於即日起至2022年3月31日前成功開戶，並於次月底前綁定街口、LINE Pay Money、橘子支付任一電子支付帳戶，可享現金回饋新台幣150元；單筆刷王道銀行簽帳金融卡消費滿新台幣888元（含）以上，可再獲得誠品生活即享券300元，上述兩項可享價值共計新台幣450元。

活動期間內，新開戶者均可參加刷卡滿額抽獎活動，每周刷王道銀行簽帳金融卡及電子支付扣款合併消費累積每滿新台幣88元，即可參加周抽獎活動，每人每週最多可獲得168次抽獎機會，每周分別抽出多名可額外享168元及88元現金回饋的消費者；此外，符合上述消費累積資格者每月還可參加月抽即享券活動，每人每月亦可獲得最多168次抽獎機會，獎項包括每月三名台北101即享券20000元、每月五名遠東SOGO百貨即享券10000元、每月10名STUDIO A即享券3000元、每月15名王品集團即享券1000元，以及每月20名家樂福即享券500元。瞄準消費者年終獎金與紅包的存款及投資需求，王道銀行推出6個月期年利率1.05％的定存優惠專案，活動期間自即日起至2022年2月25日20：00止，不分新舊戶均可參加，新台幣3000元即可起存，採複利計息且到期一次給付。此外，王道銀行還推出投資優惠，2022年12月31日前透過王道銀行網銀或app下單，即可享王道銀行全系列基金申購手續費5折優惠。