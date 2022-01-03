中央銀行標售1000億元364天期定存單，得標加權平均利率0.396％、創22個月新高，較上月的0.333％，上揚6.3個基本點（1個基本點是0.01個百分點），已連續十個月走高，主要反應升息預期的效應，投標態度相對保守的結果。

根據央行公布的364天期定存單標售結果，共吸引2122億元資金進場搶標，投標倍數2.12倍，為10個月新高，並回到長期平均約2倍的水準，得標比率下滑至不到五成的47.13％。

銀行資金調度主管表示，儘管本期央行基於接下來農曆年前短期資金週轉高峰的需求，標售減額700億元，但得標加權平均利率仍是續揚，且高於市場預估的0.37～0.39％區間。

央行從2010年4月開始標售364天期定存單，提供銀行過剩資金去化管道，標售金額1000億元。2014年2月提高到1200億元，2015年3月再增至1300億元、同年6月又上調為1500億元，2016年2月加碼至1600億元，2017年5月提高至1700億元至今。但央行曾多次在1月減額標售，主要是因應農曆年前的資金需求。