為表揚鼓勵積極參與北市文化資產保存修復、管理維護及再利用推廣有良好顯著成效的個人、機關或團體，台北市文化局即日起至3月31日，開放第2屆「台北市文化資產保存維護譽揚獎」徵件。本屆文資譽揚獎為肯定各界投入文化資產保存傑出貢獻，新增「特別貢獻類」徵選類別，期望各界踴躍參與徵件，以推廣提升大眾對文化資產保存維護的認識，並鼓勵各方投入文資保存事業，持續傳承文化保存工作。

第2屆譽揚獎徵選類別除維持「保存修復」類及「管維推廣」類獎項外，新增「特別貢獻」類，以表彰對北市文化資產保存、推廣有實際貢獻事蹟者，每一徵選類別至多選出3位獲獎者。

文化局指出，文資譽揚評審標準包含符合文化資產保存法的規範、公益性、對文化資產價值永續保存貢獻、創新及特色等4項。

文化局將於受理申請後，第1階段辦理書面資格審查，第2階段邀集專家學者、相關領域代表及機關代表等，籌組專案小組進行現場勘查或召開審查會議，結果將於文化局官網公告周知。

此次徵件日期自即日起至3月31日止，歡迎對文化資產有傑出貢獻的個人、機關或團體，踴躍投件參選，成為北市文化資產保存優秀典範。

文化局提醒，報名方式為填具簡章附件相關資料，簡章可至文化局官網下載，提出具體貢獻或事蹟佐證資料，確認繳交資料無誤後，採郵寄或專人送達文化局祕書室，有任何問題可電洽1999分機3661找陳欣亞小姐。