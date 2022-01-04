消息面：

1.美國商務部公布，去年11月營建支出月增0.4%，不如分析師預期的月增0.7%。與去年同期相比，11月營建支出增長9.3%。

2.IHS Markit美國去年12月製造業採購經理人指數（PMI）終值為57.7，略低於初值57.8，但符合市場預期。

3.周一美國債息大漲，10年期指標公債殖利率尾盤漲破1.6%大關，最高勁揚12.7個基點、站上1.641%。儘管近來新冠確診病例激增，但投資人仍然預期今年聯準會可能更早升息。對升息前景敏感的兩年期和5年期債息創下2020年3月來新高。受債息大漲帶動，周一美元ICE美元指數尾盤上揚0.55%。

4.合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友對今年的需求前景看法樂觀，儘管市場普遍預期這些世界主要產油國將進一步擴產，但周一國際油價仍在新年第一個交易日開出紅盤，終場紐約期油漲87美分或1.16%，為每桶76.08美元。倫敦布蘭特期油收漲1.2美元或1.54%，為每桶78.98美元。此前路透援引消息人士報導，OPEC+可能在本周二開會時決定2月起每日增產40萬桶的計畫不變。瑞銀預測全球原油需求將朝著重返疫前水準的方向邁進，預估今年布蘭特期油價格將介於每桶80至90美元。

5.市場對Omicron變種病毒的擔憂持續降溫，資金流向風險型資產，周一紐約期金收跌1.6%，為每盎司1800.1美元，險守1800美元大關。現貨金尾盤跌1.5%，為每盎司1800.68美元，創下一個月來最大跌幅。瑞銀預期，受到美國即將升息和通膨可能回落影響，金價恐將下探1650美元。其他貴金屬方面，銀價跌1.9%，報每盎司22.82美元。鉑金跌0.9%，為每盎司953.87美元。鈀金跌3.8%，為每盎司1819.61美元。