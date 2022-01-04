路透引述印度政府高級官員說法稱，鴻海富士康在印度南部的iPhone生產工廠不太可能在1月7日之前重新開放。此前蘋果因為該工廠發生食物中毒等問題，將其列入供應商觀察名單。

報導稱，富士康告知當地政府，目前仍在努力解決蘋果公司對工人生活條件的擔憂。

富士康這座位於印度泰米爾納德邦的iPhone工廠在2021年12月18日時，因為發生250名工人食物中毒送醫事件，隨後引發抗議活動被迫關閉，引發當地政府對於工人條件的關注。