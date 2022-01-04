路透：富士康印度工廠 1月7日前重啟機率低 15:412022/01/04 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述印度政府高級官員說法稱，鴻海富士康在印度南部的iPhone生產工廠不太可能在1月7日之前重新開放。此前蘋果因為該工廠發生食物中毒等問題，將其列入供應商觀察名單。 報導稱，富士康告知當地政府，目前仍在努力解決蘋果公司對工人生活條件的擔憂。 富士康這座位於印度泰米爾納德邦的iPhone工廠在2021年12月18日時，因為發生250名工人食物中毒送醫事件，隨後引發抗議活動被迫關閉，引發當地政府對於工人條件的關注。 王惠美：彰化升格條件不輸台南 空污累積 雲嘉南高屏橘色提醒 #鴻海 #富士康 #iPhone #當地政府 #條件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲嘉南以北擴散好 高屏空污橘色提醒 11:312022/01/03 財經 《金融》元富投顧正向看台股 留意3變數 11:422022/01/04 財經 蘋果iPhone在大陸市場維持銷量第一 市佔率升至23.6％ 10:232022/01/01 兩岸 美俄談判前夕 歐盟嗆不接受俄條件 12:482021/12/30 國際 空品紅色警戒來襲 高雄馬祖空污嚴重 11:532021/12/31 財經 證交所與元富證攜手28家公司引資 推動台股迎向國際 12:212022/01/03 財經 彰銀搶攻年輕客群！數位帳戶推薦成功就抽iPhone 19:102022/01/03 財經 1分鐘讀財經》蘋果查印度廠弊端 鴻海道歉了 08:272021/12/30 財經 台股2萬點有壓力！ 老謝曝5字：恐淪台積電2021下場 20:302021/12/31 財經 彰化申請升格第七都 行政院：除人口達標外還有1條件 13:342021/12/30 政治 《科技》外資讚蘋果2022手機、穿戴續熱賣 元宇宙再緩緩 15:062022/01/03 財經 財經熱門新聞 印度神童預言這2個月不妙 股市老手看30年前惡夢恐重演？ - 財經 一路撐到5奈米！台積電大老超狂技術 蔣爸、張忠謀都佩服 - 財經 台積電2天噴漲6％！利多在哪？他分析一針見血超殘酷 - 財經 華為電動車是騙局？新車還沒交付就停產！300車主傻眼 - 財經 美股崩盤日來了？神準鐵嘴預言開殺15％ 最大兇手是他 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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