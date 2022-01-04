「阿婆紅燒肉」選用台灣在地五花肉，以豆腐乳、紅麴米、酒釀、冰糖、醬油燉煮至上色收汁，最後佐以紹興酒提味。（馮惠宜攝）

「丰味黑鑽燉烏雞」嚴選台灣本土烏骨雞，食材中的黑蒜養生、蔘鬚補氣、紅棗補血，蛤蜊和烏雞清熱健脾，是老少咸宜的溫補聖品。（馮惠宜攝）

農曆春節即將來臨，看好小家庭除夕圍爐及年節餐飲商機，位於日曜天地Outlet中庭的台式茶餐廳「丰盛町」，特別在除夕至初六期間，推出2至6人小家庭合菜2588元起，並規劃3款合菜菜單可供選擇。自開放預訂以來，除夕夜訂位狀況已達8成。

近年來小家庭圍爐蔚為主流，2至6人團聚用餐比例日益增加，主打「黑白滷、潮茶、砂鍋菜」台式新風味的丰盛町餐廳，特別以大菜小做的精神，揉合傳統與創新，將阿婆紅燒肉、貴妃牛肋腩、五味土仔雞、丰味黑鑽燉烏雞等經典招牌菜色澎湃上桌，重現記憶中的古早味。

超人氣的「阿婆紅燒肉」選用台灣在地五花肉，以豆腐乳、紅麴米、酒釀、冰糖、醬油燉煮至上色收汁，最後佐以紹興酒提味。「貴妃牛肋腩」則採用肉質細嫩、油質分佈均勻的美國安格斯特級牛肋條，以甜麵醬、冰糖、蕃茄、八角肉桂燉煮收汁，最後放入紅、白蘿蔔。

而「丰味黑鑽燉烏雞」嚴選台灣本土烏骨雞，肉質Q彈扎實，搭配雲林精選黑蒜頭及杏鮑菇、蛤蜊等，佐以紅棗、蔘鬚提味，經溫火熬煮後，蒜香濃郁，鮮甜回甘。