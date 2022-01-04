根據交通部監理資料顯示，2021年商用車總市場登錄領牌共28378輛，相較於2020年的22997輛上升23％。業者分析，整體2021年，雖然年初台灣市場防疫控制得宜，民生消費與產業營運得以正常運作，但5月疫情開始嚴峻，在三級警戒的管制下，人民配合防疫措施，經濟活動受到限制，國旅與餐飲市場瞬間急凍，也因為消費模式改變，電商與物流業績翻倍成長，物流車與冷鏈車的需求激增，加上汰舊換新補助與2021年9月實施六期排放法規，顧客提前購車需求湧現，讓商用車市場並未受到疫情管制影響，需求逆勢成長。

和泰汽車（2207）所代理的TOYOTA（豐田）與HINO（日野）商用車品牌在逆境中銷售創新高，2021年3.49噸（含）以上商用車領牌9422輛，市占率33.2％，首登商用車總市場銷售冠軍，刷新和泰商用車在台灣的新紀錄。

和泰表示，和泰商用車自2010年起，在6.5噸（含）以上大型商用車至今已經連續取得12年銷售冠軍。2021年和泰商用車能取得總市場銷售冠軍也絕非偶然，從年度銷售計劃擬定就已經將小型商用車列為重點車型，積極與日野母廠溝通取得原廠支援，並在2021年初，率眾品牌之先，導入符合底盤空重法規的3.49噸車型，向上可承接5噸車市場，向下搶奪3.25噸小型商用貨車客戶。加上，和泰轉投資的和泰車體公司也在2021年中推出5噸框式完成車體商品，除了滿足顧客對框式車體需求外，也省去二階段車體打造時間，讓新車可以迅速投入營運。

2021年底，HINO也是第一個推出全車系符合六期排放法規車型的商用車品牌，所有車型對應2022年1月實施的車輛安全法規，藉由完整的產品線滿足台灣各產業用車需求，也順利讓和泰商用車贏得年度總市場銷售冠軍。

和泰汽車總經理蘇純興在2021年11月六期新車發表會時也明確宣示，和泰不僅要取得商用車銷售領先，並會以全方位（Total Support）的施策深耕台灣商用車市場，承擔起領導品牌角色，與各產業共同打拼事業。