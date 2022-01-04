即便疫情一度造成2021年國內經濟情勢不穩，VOLVO汽車依舊繳出逆勢成長的成績單，2021年12月交出新車領牌1172輛佳績，創下在台運營以來的單月新高紀錄，並躋身豪華車市場前三強地位。

累計2021年VOLVO在台新車總掛牌數8444輛，亦創下台灣分公司成立以來的業績新高紀錄，對比2020年大幅成長20％，成為2021年台灣豪華車市場業績幅最高的品牌。