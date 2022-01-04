台灣VOLVO汽車2021年新車銷量 逆勢創高 19:112022/01/04 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 即便疫情一度造成2021年國內經濟情勢不穩，VOLVO汽車依舊繳出逆勢成長的成績單，2021年12月交出新車領牌1172輛佳績，創下在台運營以來的單月新高紀錄，並躋身豪華車市場前三強地位。 累計2021年VOLVO在台新車總掛牌數8444輛，亦創下台灣分公司成立以來的業績新高紀錄，對比2020年大幅成長20％，成為2021年台灣豪華車市場業績幅最高的品牌。 車商樂觀 今年車市估46萬輛起跳 北市員工獎金改匯至悠遊付 挨轟獨裁 #VOLVO #汽車 #豪華車市場 #業績 #新車銷量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豪華車成長王！VOLVO去年銷售8444台 打破在台記錄 17:182022/01/04 財經 7年業績全達標 因上班時間回家遭資遣 網揭暗黑真相 08:222022/01/04 生活 陸新能源車邁入新戰國時代 04:102022/01/04 全球財經 福特去年股價漲幅超越特斯拉 稱霸汽車股 14:092022/01/04 財經 陸2022年新能源汽車補貼降低30％ 多家車企明確漲價 11:402022/01/03 財經 現代汽車2021年台灣新車銷量年增8％ 增幅稱冠國產品牌 18:592022/01/04 財經 陸12月車市冷 2021全年汽車銷量持平 10:592022/01/04 財經 《汽車股》和泰商用車銷售攀高 稱冠2021年總市場 14:322022/01/04 財經 陸再砍補貼 新能源車企喊漲 04:102022/01/04 全球財經 桃機4人確診！清潔員染Omicron 陳時中公布3大強化措施 14:572022/01/04 生活 RCEP生效 汽車零件族群受惠 04:102022/01/04 證券．權證 財經熱門新聞 爆英特爾、大陸客戶出手！ 台積電赴高雄設廠內幕曝光 - 財經 印度神童預言這2個月不妙 股市老手看30年前惡夢恐重演？ - 財經 一路撐到5奈米！台積電大老超狂技術 蔣爸、張忠謀都佩服 - 財經 2022年物價要漲瘋了！專家曝4大兇手：通膨飆更猛 - 財經 新春報明牌 沈富雄看好這4支股票：跟著全球首富不會錯 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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