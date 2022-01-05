尼加拉瓜日前與我斷交，但我前駐尼加拉瓜大使吳進木卻在雙方斷交隔天獲得尼國國籍，成為尼加拉瓜榮譽國民，遭外界質疑「叛國」。外交部雖先後提出兩理由，但民進黨前立委林濁水今（5）日凌晨再發文痛批，直接點名希望部長明白「成為外國公民的意義是什麼！」

尼加拉瓜在2021年12月10日與我斷交，我前大使吳進木沒有與其他人一起回台，隨後被發現他於11月離任，更在2021年12月11日獲得尼國國籍，讓林濁水直接在臉書發文以「叛國」來形容，質疑「外交部還替他說話，國安系統在做什麼？太不像話了！還不認真追查？鳴鼓而攻之！」

除此之外，林濁水指出外交部首先稱吳進木太太不良於行，被發現與事實不符後又改口稱不適坐長途飛機，「兩個理由為何差那麼多？」並質疑就算其太太真的不便坐長途飛機，但遇到此等大事「不該自己飛回來？」

林濁水在臉書表示，出了這種狀況，外交部卻連一句道歉都沒有，還不斷替吳進木成為尼國公民開脫，讓林濁水忍不住節錄聯邦法律美國歸化公民的「效忠誓言」，內容為「我在此宣誓，我放棄對任何外國王子，權威，國家或主權的忠誠和忠誠⋯;我將支持和捍衛美利堅合眾國的憲法和法律，對抗所有外國和國內的敵人;⋯在法律要求時我會代表美國攜帶武器;⋯所以幫助我上帝」，希望部長可以當作參考，明白成為外國公民的意義為何。