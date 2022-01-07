美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin III）今天與日本外相林芳正及防衛大臣岸信夫召開線上「美日安全諮商（2＋2）會議」，並於會後發布聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，並鼓勵兩岸議題和平解決等友我立場。外交部高度歡迎並由衷感謝美國、日本政府公開表達對台海和平穩定的重視。

雙方於會中也表達共同嚇阻中國破壞區域穩定行徑的決心，強調將在必要時做出回應，並將加強雙方情資共享，包括彙蒐及分析破壞區域和平穩定及脅迫行為的資訊。此外，雙方也關切中國在東海、南海、香港及新疆等議題的作為。中國對台灣及民主夥伴的各種威脅恫嚇，已經影響台海安全與區域和平穩定，及全球供應鏈安全，也使美國政府及越來越多民主理念相近國家高度警覺，並且加強合作共同因應。

外交部發言人歐江安表示，台灣位處東亞第一島鏈重要樞紐的位置，在區域穩定及繁榮上一向扮演關鍵角色。拜登政府自上任以來，持續展現對我國的強勁支持，以及對台海和平穩定的高度重視。

歐江安指出，我國政府將在既有的良好基礎上，與美、日及其他理念相近國家緊密合作，捍衛民主制度與共享價值及以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。