全球電競、創作與商務筆電領導品牌微星(2377)MSI在MSI Gameverse全球線上發表會，一口氣推出15款電競及3款創作者新筆電，包含多款為創作與探索元宇宙打造的Meta-Ready高效能筆電，全力搶攻元宇宙商機，其中Creator Z17，和Stealth GS77更榮獲CES創新獎。

微星宣布搭載最新第12代Intel Core H系列處理器及NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti筆記型電腦GPU的全新機款登場！同時，MSI也發布最新獨家研發的高效散熱技術，能將筆電效能推升至全新境界。此次發表產品中也包含多款為創作與探索元宇宙打造的Meta-Ready高效能筆電，讓使用者能輕鬆進入寬闊的虛擬世界！本次發表會推出的全新系列筆電，將有多款搶先在台上市，預計將於一月底開放預購。

MSI全球筆電業務暨行銷處總監陳禮群宣布，MSI推出全系列為元宇宙打造的Meta-Ready高效能筆電。Meta-Ready全面升級搭載第12代Intel Core H系列處理器與最高NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti筆記型電腦GPU。

此外，MSI宣布專為Intel Core i9處理器，推出全新獨家的「相變式液態金屬散熱技術」，相變式液態金屬散熱片於攝氏58度時，將由固態轉換為液態，填滿處理器晶圓頂部和散熱模組底部接觸的空隙，大幅提升熱傳導效率。相較於傳統散熱膏，相變式液態金屬散熱技術能更快速地將處理器工作熱量傳導至散熱模組，以達到最佳冷卻的效果。運用這項創新的散熱技術，能帶來處理器高達10%的整體效能提升！

而MSI發表最新旗艦機款Stealth GS77電競筆電，榮獲2022年CES創新獎。Stealth GS77採用全新設計，將軸承往機身中間集中，並使用更堅固的材質打造，耐用度較前一代筆電提升兩倍之多。Stealth GS77採用纖薄黑魂的質感簡約設計，讓工作和遊戲之間輕鬆轉換。全新Stealth GS77採用面積增加50%的觸控板及加大8%的按鍵設計，能帶來更流暢的使用體驗。此外，Stealth GS77採用世界知名音響大廠Dynaudio打造的六揚聲器音響系統，包含兩對中低音和一對高音揚聲器，提供更分明立體的聲音效果。Stealth GS77還具備實體視訊鏡頭開關，為使用者隱私提供完整的保護。支援高達100W的PD快速充電，不論是專業商務人士或熱血遊戲玩家，都能獲得最佳的行動

微星新推出的旗艦電競機皇Raider GE系列，維持指標性的全景炫光燈效，打造出迷人的科幻氛圍。Raider GE系列最高搭載第12代Intel Core i9系列處理器與NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti筆記型電腦GPU，更搭配了MSI獨家OverBoost技術，可提供CPU+GPU總功率高達220W的極致效能，對比市面上搭載RTX3080獨立顯示卡的筆電，能夠領先13%以上性能。

本次新品發表中，MSI也正式宣布與遊戲開發大廠Ubisoft合作推出Crosshair 15《虹彩六號：撤離禁區》限定版。搭配遊戲的主題設定，Crosshair 15《虹彩六號：撤離禁區》限定版將黃、綠、藍三種醒目的色彩運用在機身細節設計中，讓玩家彷彿進入遊戲般的身歷其境。Crosshair 15電競筆電專為喜愛FPS射擊類遊戲的熱血玩家設計，最高配備240Hz更新率的超高畫質面板及NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti筆記型電腦GPU，TGP瓦數最高可達140 W，相較於市面上搭載RTX3060獨立顯示卡等級筆電，領先50%功率輸出。最重要的是，全新Crosshair 15也是為創作與探索元宇宙打造的Meta-Ready筆電。

榮獲CES創新獎的Creator Z17融合圓弧與流線元素，採用CNC一體成形的鋁合金材質打造纖薄機身，極具質感的月光灰色調完美展現風格品味，並搭配16:10黃金比例面板能帶來更充足的視覺空間，精湛工藝與現代科技結合，完美詮釋科技美學的理念。Creator Z17配備原尺寸的UHS Express讀卡槽，並搭配專屬的MSI Pen，是全球首款支援觸控筆的17吋筆電。MSI筆電資深產品行銷經理林彥良(Bruce Lin)指出：「無論你在咖啡館裡發揮天馬行空的想像力，或是向合作夥伴們提議新的想法，Creator Z17都會是你的完美搭檔」。

MSI於2020年推出的旗艦款創作者筆電Creator Z16獲得專業創作者的好評，現在也正式再推出進階版本Creator Z16P。採用MSI獨家研發的「均溫板散熱設計」，相較於前一代產品，Creator Z16P的散熱面積加大76%，能大幅增加散熱氣流，達到60%的效能提升。